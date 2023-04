Pensiones incentiva hacer aportes para acceder a beneficios

Santo Domingo

El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, afirmó ayer que el organismo se encuentra trabajando en un programa que incentive en la ciudadanía los aportes voluntarios para acceder a beneficios de la Tesorería de la Seguridad Social por discapacidad y supervivencia.

“Estamos trabajando en un programa específico de aportes voluntarios, que puedan tener beneficios también de la seguridad, por la parte de discapacidad y supervivencia”, especificó.

Según Torres, el ahorro voluntario es una de las cualidades del catálogo de la Superintendencia que su gestión quiere operativizar debido a que no ha entrado en la fase práctica. “Es algo que está en la ley, no es algo que tenemos que esperar un cambio constitucional para hacerlo, sin embargo, no se ha operativizado, en eso estamos trabajando ahora mismo”.

Indicó que para desarrollar el plan es necesario diferenciar lo que es un trabajador informal de un trabajador independiente, ya que hay muchos pertenecientes al segundo grupo que “contribuyen a los temas impositivos y, en ese sentido, son formales, sin embargo, son informales para el sector de seguridad social porque tienen que pagar su propio seguro médico”.

Dijo que los de esta clase, pueden afiliarse a cualquier Administradora de Riesgos de Salud (ARS), sin poseer ningún plan de pensiones, pero por medio del ahorro voluntario pueden acceder a ambo, además de que está modalidad permite la economía de dinero sin pagos de impuestos.

“Los trabajadores informales se pueden afiliar a cualquier seguro de salud, sin embargo, no tienen un plan de pensiones y en eso es que estamos trabajando, eso no quiere decir que es un informal, sino es una persona que no tiene acceso actualmente a la tesorería de la seguridad social”, expresó el funcionario.