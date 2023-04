Filtración de agua afecta a la Gran Arena del Cibao

Marvin Beltré

Santiago, RD

Circuló un vídeo la noche del martes en el que se denunciaba la filtración de agua dentro de la Gran Arena del Cibao desde el techo hacia el tabloncillo en pleno torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Un equipo de LISTÍN DIARIO conversó con el entrenador y dirigente del equipo de baloncesto Sameji, uno de los combinados que jugaba en ese momento, Joel Ramírez, quien expresó que recurrieron a la colocación de toallas en pleno espacio de juego para continuar con la competición.

Ramírez advirtió que esta problemática representa un peligro para las actividades deportivas que se realizan en ese lugar. “Si está mojado el piso los jugadores pueden resbalarse”, comentó.

La situación ocurrió mientras competían los equipos de baloncesto Cupes y Sameji.

En la Gran Arena del Cibao se lleva a cabo la semifinal de Baloncesto Superior de Santiago que inició el pasado domingo. Mientras en este espacio también tomarán lugar siete partidos de un total de 14, como parte de la Liga Nacional Dominicana de Baloncesto, a iniciarse el próximo 7 de mayo.

Entretanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Santiago mantiene en alerta amarilla por la incidencia de una vaguada que provocará nublados, aguaceros y ráfagas de viento.

Fausto Domínguez, exdirector de la Gran Arena de Santiago, hasta 2020, y quien diseñó la estructura, estableció que esta edificación tiene, desde 1974-1978 a la fecha, el mismo techo, “una o dos goteras cuando hay un aguacero como el que hubo ayer, no hay manera de que tú puedas controlar eso”.

“La gotera entra por un orificio que nadie sabe, y corre, se desliza por lugares y cae en otro lugar, lamentablemente está cayendo en el área de juego”, expresó el arquitecto.

“Tú sabes cómo eso se va a resolver, primero, es que no hay dinero, es con deseo, es subirse al techo, los 4 extractores que ya no funcionan tienen unos orificios y dos de ellos están ubicados hacia el este”, explicó Domínguez. El exdirector y diseñador de la Arena dijo que “cuando llueve las brisas de Santiago vienen desde el este, entonces mueven algunas gotas y entran al ducto, y ruedan, corren, no es la estructura que tiene perforaciones, no tiene lógica”.

Falta presupuesto

“Al igual que el Ministerio de Cultura, el gobierno no asigna un presupuesto a estas instituciones para que sean modelos. Tienen que depender de otros externos para que puedan marchar” comentó Domínguez.

Dijo que no hay dinero. “Es con puro pecho, tratar de buscar tus propios recursos y con las pocas cosas que se pueden conseguir es que se mantienen esa institución”.

Dijo que la falta de dinero es una de las razones que dificultan mantener ese espacio.