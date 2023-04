Un dominicano es el comisionado de Sarasota

Yasmel Corporán

El abogado Erik Arroyo pasó a la historia en 2021 al convertirse en el más joven y primer hispano en ser elegido como alcalde de la ciudad de Sarasota, en Florida, Estados Unidos.

Arroyo, quien lleva con orgullo una prometedora carrera en la política estadounidense, es dominicano. Él y su familia son oriundos de la provincia Santiago, específicamente de San José de las Matas.

El primer evento político que captó su atención se remonta a cuando era apenas un niño y miraba con curiosidad los anuncios y los mítines de la campaña presidencial de 1996.

“Esa campaña política de José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer y Juan Bosch es la primera que recuerdo… recuerdo estar en la calle y ver los colores de las banderas de los partidos, los letreros, son buenas memorias”, dijo en entrevista para LISTÍN DIARIO.

Arroyo contó al rotativo que su madre migró a la ciudad de Nueva York en los años 90s cuando aún cursaba sus estudios primarios, dejándolo al cuidado de sus abuelos y, tras varios años, logró hacerse ciudadana.

Desde territorio norteamericano, su madre consiguió llevárselo cuando tenía 16 años y, juntos, se mudaron a Florida. Expresó que antes de convertirse en lo que es hoy, pasó por muchas vicisitudes en Estados Unidos, pero nunca se dejó amedrentar por ellas.

Lo duro del camino

“Siempre habrá muchas dificultades, pero yo pienso que las dificultades de la vida hacen a las personas más fuertes y las ayudan a sobresalir.”, señaló Arroyo.

Agregó que “muchas personas usan toda su vida lo que les pasó como una excusa para no superarse, pero mírenme, yo fui el primero en mi familia en graduarme de secundaria, eso a mí nunca me paró”.

El comisionado de Sarasota manifestó que, gracias al esfuerzo de su madre, se formó y alcanzó un título universitario en Derecho. Relató que, antes de dar ese paso, lo conversó con su madre, quien no dudó darle su apoyo.

“En ese momento yo le decía a mi mamá: ‘mami yo quiero ir a la universidad’, y ella decía, ‘pues eso es lo que vas a hacer’, le pregunté que cómo lo iba hacer y su respuesta fue ‘yo no sé, pero lo vas a hacer’”, rememoró con una gran sonrisa.

Manifestó que, pese al hecho de tener una madre soltera, no venir de una familia adinerada o no nacer en Estados Unidos, fue verdaderamente difícil para él, esas cosas también lo ayudaron a ser más agradecido, empático y disciplinado.

“Aunque empecé la carrera una milla detrás de donde está corriendo todo el mundo, logré correr el doble. Siento que he enfrentado tanto en mi vida que ya nada me puede parar, y eso es lo que todos los dominicanos y latinos tienen que saber, las circunstancias de la vida no predicen su destino”, sostuvo.

Su vocación

“Las personas que tienen el propósito de cambiar la sociedad para mejor son las que dan un paso adelante y se involucran en la política, eso es lo que yo he querido hacer”, dijo Arroyo sobre la razón por la que decidió incursionar en la política.

Arroyo fue elegido en primer lugar como comisionado de Sarasota en 2020 por el Partido Republicano.

Narró que durante su campaña tocó las puertas de todos los hispanos y “estos me decían que yo era el primer político que les tocaba la puerta, ellos me apoyaron sin importar mi partido”.

Meses después de resultar electo como comisionado y con tan solo 31 años, Arroyo fue elegido por unanimidad por sus compañeros de comisión municipal y no a través de una elección general, como el nuevo alcalde de la ciudad.

Ocupó ese cargo hasta 2022 y, actualmente, sigue ejerciendo como comisionado de la ciudad que cuenta con aproximadamente 60 mil habitantes.

Arroyo expresó que una de las lecciones que ha aprendido ocupando posiciones públicas es que “en el gobierno todo se mueve bien lento, si quiero hacer un cambio mayor en mi comunidad tengo que ser paciente y tener tenacidad para ir tras lo que quiero”.

Comunidad dominicana

Aunque no vive en República Dominicana desde hace más de una década, Arroyo aseveró que mantiene relación con sus compatriotas residentes en Florida.

“Trato de estar al tanto, en realidad somos muy poquitos los dominicanos elegidos para puestos políticos en la zona”, expresó.