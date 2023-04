40 días a la espera de profesora desaparecida

M. Beltré y A. Mariñez

Bonao, RD

El primero de marzo fue la última vez que los familiares de Dabeida María Mercedes Brache, madre de dos hijos y maestra, conversaron con su pariente, y 41 días después la dama aún no ha regresado a su hogar.

Según informa Luis Vallejo, esposo de la desaparecida, su hija ha tenido que acudir a apoyo psicológico para poder sobrellevar la desaparición de su madre, circunstancia que la ha llevado a paralizar sus estudios universitarios en la carrera de medicina.

“La Fiscalía en conjunto con la Policía han estado en contacto permanente. Hemos dado algunos viajes para la carretera que conduce hacia Jarabacoa, pero no conseguimos ninguna información concreta”, comenta Vallejo.

Asimismo, agrega que hasta el momento, a pesar de que las autoridades tienen en posesión el teléfono de Dabeida, no ha recibido algún tipo de información por parte de ella de si se han conseguido nuevos datos intentando acceder al dispositivo.

“El tiempo va pasando. Muchas veces hay personas que duran años desaparecidas, no aparecen y luego de cinco años hasta las declaran muertas”, explica el señor Vallejo con preocupación.

“Son tantas cosas. No hay una palabra que pueda describir como me siento. Yo me sostengo con mi padre y mi hermano, y por ella también porque yo sé que ella va a volver” sostiene Gindry Vallejo, hija de la profesora desaparecida en un entrevista realizada por un equipo de Listín Diario.

Angustia, dolor y desesperación, fueron las palabras que utilizó Gindry para describir su sentir.

Marchas

La angustia de esta desaparición ha conmovido además de los familiares, a comunitarios y amigos quienes se han manifestado en diversas ocasiones llevando consignas y velones encendidos en Moca, exigiendo “la queremos viva”.