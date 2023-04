Faltan médicos en los pueblos

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Al menos 10 provincias del país, sobre todo aquellas donde no hay desarrollo de la medicina privada, son las que presentan mayores condiciones críticas de falta de médicos especialistas, agravadas porque tampoco tienen un sistema robusto de servicio en el primer nivel de atención.

Las provincias más afectadas por la escasez de especialistas en áreas de gran demanda y atendiendo al perfil epidemiológico de su población, son Dajabón y Monte Cristi, en el Norte del país; Monte Plata en el Gran Santo Domingo; Hato Mayor y El Seibo, en Este: San José de Ocoa, Elías Piña, Pedernales, Independencia y Bahoruco, en el Sur.

El requerimiento más urgente de esas provincias es de médicos cardiólogos, dada la alta incidencia de las enfermedades cardiovasculares; traumatólogos, cirujanos, especialistas en imágenes, médicos de familia y emergenciólogos, entre otros.

Mientras a nivel nacional el país requiere contar con especialistas en reumatología, cirugía de tórax y de traumas, psiquiatras, geriatras, intensivistas, otorrinolaringólogos, así como psicólogos, especialistas en cuidados paliativos y enfermeras, entre otros recursos humanos sanitarios.

Gineco obstetras y pediatras

En esas zonas apartadas, la mayoría de las Unidades de Atención Primaria (UNAP) se encuentran en manos de médicos que cursan su pasantía de ley, mientras algunos centros de segundo y tercer nivel tienen acuerdos con especialistas, sobre todo médicos gineco obstetras, pediatras y anestesiólogos, que van a ofrecer servicios una o dos veces a la semana, o en base a acuerdos establecidos de horarios de servicios.

Saturación especialistas

En contraposición a provincias donde los especialistas escasean, hay otras zonas del país, sobre todo el Gran Santo Domingo y algunas provincias del Este y Norte del país, que concentran la mayor cantidad de recursos humanos especializados, muchos de los cuales se niegan a ser asignados en zonas apartadas al momento de requerir nombramientos en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Coinciden en detalles

La realidad sobre los requerimientos de especialistas y las razones por las que hay un alto déficit de recursos humanos en muchas provincias, mientras hay concentración en otras, fue expuesta a Listín Diario, por separado, por el cardiólogo Fulgencio Severino, estudioso del sistema de salud dominicano; el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, y el presidente del Consejo de las Sociedades Médicas Especializadas del gremio médico, doctor José Polanco.

La medicina privada

De acuerdo al doctor Severino, la decisión de un especialista de aceptar una plaza laboral en determinada provincia está íntimamente vinculada al desarrollo que tenga allí la medicina privada, ya que con el bajo salario que recibe de parte del Estado, se le hace imposible cubrir los gastos que implica mantenerse para la clase media, entre ellos, viaje y hospedaje en la zona.

Dijo que los últimos levantamientos realizados en el país indican que las provincias del Sur como Independencia y Bahoruco son las que tienen mayor índice de criticidad por falta de especialistas, seguidas de Pedernales y Elías Piña, debido a que no se ejerce la medicina privada, que es con lo que compensa la estadía de un especialista.

Agregó que Ocoa es un caso que llama la atención, porque a pesar de que tiene mayor desarrollo económico, allí no se ha despertado el ejercicio privado de la medicina y que en igual condición de déficit presentan Dajabón, Monte Cristi, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo.

“En kilómetros no hay un especialista”

Sobre el tema, el presidente del CMD, Senén Caba, dijo que el déficit de personal sanitario en el país es conocido por todas las autoridades y que afecta no sólo a especialidades médicas, sino también a enfermería.

Explicó que hay lugares del interior del país donde en kilómetros no se encuentra un pediatra, un ginecoobstetra, un cirujano, un traumatólogo. “Hay una deuda social con esas poblaciones de médicos que ya no quieren ir a esos sitios, porque no hay incentivos de coger para Jimaní, Dajabón, Pedernales, por salarios miserables, sin un estímulo o motivación”, señaló.

Recordó que fruto de la lucha que ha estado llevando el CMD, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) convocaron para llenar mil nuevas plazas, pero que ese número es insuficiente para cubrir la demanda del país.

“Aquí hay un déficit grandísimo de psiquiatras, aquí hay un déficit enorme de enfermeras de más de un 30 por ciento, sobre todo en los lugares del interior, que alcanza ribetes verdaderamente macabros”, señaló Caba.

Asumir rol frente a médicos familiares

El doctor José Polanco, tercer vicepresidente del CMD y quien preside el Consejo de las Sociedades Médicas Especializadas, dice que las debilidades de especialistas están latentes en todas las provincias apartadas donde no hay medicina privada, sobre todo en todas las del Sur Lejano, exceptuando a San Juan, debido a que con un sueldo de 60,000 a 70,000 pesos nadie puede vivir.

Entiende que la medicina familiar y la emergentología son dos especialidades básicas que deben ser fortalecidas a nivel nacional, pero que el Gobierno debe asumir su rol frente a los médicos de familia, creándose plazas y ofreciéndoles mejores condiciones salariales e incentivos.

Preocupación OMS

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) externó su preocupación en torno a la falta de personal sanitario en todos los países y la necesidad de que las naciones tomen medidas urgentes para proteger e invertir en el personal sanitario.

Más de cinco mil participantes

En la última convocatoria al Examen Nacional Único de Residencias Médicas (Enurm) 2023, realizado en marzo pasado en el país, aplicaron 5,031 médicos para obtener una de las 1,259 plazas disponibles para realizar su residencia o especialidad médica, siendo la ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía, las más demandadas y las que aún ocupan las mayores ofertas de plazas en el país.

La Resolución del 27 de mayo de 1997, crea el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CNRM), (Consejo Nacional de Residencias en Salud), como organismo nacional, oficial, descentralizado, normativo y operativo, con potestad para implementar, acreditar, supervisar, fiscalizar, reglamentar y resolutar sobre los asuntos relativos a las Residencias en Salud a nivel Nacional.

Más geriatras y reumatólogos

Recientemente, en entrevista concedida a Listín Diario, el doctor Marcos Núñez, decano de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y presidente de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (Fepafem), destacó que el país sólo cuenta con dos escuelas de formación médica en geriatría, a pesar de que la esperanza de vida de sus habitantes va aumentando y por ende la población de adulto mayor va subiendo. También destacó la necesidad de que se formen más especialistas en reumatología, cirugía de tórax, cirujanos de traumas y cuidados críticos, y en psiquiatría. Dijo que aunque hay muchos ginecólogos obstetras, pediatras, internistas y cirujanos, la mayoría están concentrados en las grandes ciudades. Destacó que el país afortunadamente ha estado desarrollando programas de formación en medicina familiar y comunitaria y en medicina de emergencias y desastres, así como de neurocirugía y otorrinolaringología.

Psiquiatras y psicólogos

El país cuenta con 220 psiquiatras y de esos sólo 178 pertenecen a la red pública de salud, recursos humanos, que de acuerdo con autoridades y especialistas, resultan insuficientes para cubrir la demanda, que se ha incrementado fruto de la pandemia del Covid-19.

Esta semana, la Asociación de Psicólogos/as de la Salud (ASOPSALUD) aseguró que hacen falta unos 6,000 psicólogos para cubrir los tres niveles de atención de salud y reclamaron que se mejoren las condiciones salariales del personal actual y que esos servicios estén cubiertos en la Seguridad Social.

Revisar programas

Recientemente, durante su participación en el Foro Nacional Covid-19, organizado por Listín Diario, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, y su ex director, Chanel Rosa Chupany, coincidieron en destacar la necesidad de que el país revise sus programas de formación de especialistas, dada la gran necesidad de algunas áreas y la sobredemanda de otras.

Esto, señalaron, porque mientras la mayor demanda de plazas de formación está enfocada a pediatría, ginecología y obstetricia, entre otras, el país tiene vacíos de recursos humanos y debe fortalecer otras especialidades, entre ellas psiquiatría, geriatría, intensivistas, médicos familiares, de emergencias, intensivistas, ortopedas, anestesiólogos, neumólogos.

Señalaron que la pandemia del Covid-19 evidenció la necesidad de mayor formación y mejor distribución de los especialistas de la psiquiatría.