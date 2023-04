Yván Lorenzo sobre Faride: “Ella no le dice ‘ratas’ a sus compañeros”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, respondió a los comentarios realizados por la también legisladora Faride Raful durante la sesión anterior del Senado, en los que se refirió como “ratas” a los imputados del caso Calamar que, en ese momento, se encontraban detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Durante la sesión de la Cámara Alta, el representante de Elías Piña indicó que esas declaraciones de Raful, que no asistió a la reunión, debieron ser sacadas de contexto, alegando que la senadora del Distrito Nacional nunca describiría de esta forma a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Tengo que hacer el reparo de que la sacaron de contexto, porque ella le decía ‘ratas’ a las personas que están siendo objeto de investigación, y yo estoy seguro de que ella no le va a decir rata a Andrés Bautista, cuando estaba siendo objeto de una investigación”, expresó Lorenzo este martes.

El senador continuó diciendo que no realizaría este tipo de afirmaciones sobre alguien que solo ha sido acusado de cometer crímenes, indicando que la presunción de inocencia debe prevaler, poniendo como ejemplo a Lisandro Macarrullo, asegurando que el exfuncionario no es una “rata”.

“Por eso digo que a ella la sacaron de contexto, porque Lisandro no es una rata. Lisandro es un empresario próspero que está siendo objeto de investigación por un escándalo de corrupción, que yo le doy la presunción de inocencia… él no es una rata”, indicó.

También mencionó al legislador del PRM Sergio Moya “Gory”, involucrado en el caso Calamar.

Lorenzo resaltó que Raful no ha llamado “rata” a Gory, reiterando que ella no usa esos términos con sus compañeros de partido, mientras proyectaba en el hemiciclo una fotografía que mostraba al diputado y a la senadora sonriendo juntos.

“Yo pienso que el diputado Gory no es una rata y no ha lugar que la buena amiga Faride Raful, porque él está siendo objeto de investigación en (el caso) Calamar, él no es una rata, porque ella no le dice ‘rata’ a sus compañeros con los que ella comparte”, manifestó.

Lo que dijo Faride

A finales del pasado mes de marzo Raful, durante su ponencia en la sesión de ese día, habló sobre la necesidad de “purgar” toda la clase política nacional, incluyendo la del PRM.

Sin embargo, al referirse sobre los casos de corrupción que señalan a funcionarios de las gestiones del expresidente Danilo Medina, la senadora criticó las denuncias de persecución política que ha realizado el PLD desde el inicio del caso Calamar, calificando de “corruptos, ladrones, sin vergüenza” a algunos integrantes del partido morado.

Faride finalizó su intervención exclamando que “lo que estamos viendo ahora es la podredumbre la asquerosidad, la bajeza, tanto dinero robado a este pueblo para terminar asustados como rata en los pasillos del poder judicial”.