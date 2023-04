Hombre que resultó herido en incidente que protagonizó Omega pide ayuda al cantante

Onelio Domínguez

Santiago, R.D.

Félix Rumaldo, quien afirma que en el año 2014 recibió un disparo en su pierna izquierda en medio de confuso incidente que protagonizó el merenguero de calle Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega “El Fuerte”, pidió ayuda al cantante, ya que “desde entonces no ha podido trabajar”.

El hecho, ocurrido hace nueve años en un centro comercial de la ciudad de Santiago de los Caballeros, llevó a Omega a cumplir con dos meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres y durante ese proceso, aparentemente, el artista le habría prometido a Rumaldo, a través de su abogado, que en cuanto saliera le cedería su ayuda.

“Soy un humilde seguidor de Omega, lo sigo y lo he seguido siempre, por lo que me gustaría que él se fije en mi caso… que se apiade de mi”, expresó asistido por dos muletas que sostienen su peso.

De acuerdo con Félix Rumaldo, Omega en “ningún momento” ha cumplido su palabra, mientras su condición de salud luego de haber recibido la bala se le ha complicado y desarrolló una diabetes grave que ha imposibilitado que sea operado.

El hombre, padre de dos niños, uno de cuatro y el otro de 12 años, narró al Listín Diario que no tiene las facilidades para poder sustentar a su familia, por lo que pide la mano amiga del intérprete.

El incidente

De acuerdo con Félix, hace nueve años se encontraba junto a uno de sus hijos en la plaza comercial Colinas Mall, en Santiago, y de la nada todo el mundo comenzó a correr y que, en consecuencia, él también corrió y al momento escuchó un disparo y sintió como fue impactado.

“Realmente no te puedo decir de dónde salió el disparo, no sé si fue o no Omega que disparó, aunque todos los testigos lo señalaron de haber disparado, pero yo no lo vi”, indicó Félix sin dar más detalles.