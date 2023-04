Dan toque final expediente Antipulpo para remitir al tribunal conocerá el juicio de fondo

Ramón Benzán

Santo Domingo, RD

La secretaria del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, da los toques finales al expediente relativo al caso Antipulpo, para enviarlo a la presidencia de la Cámara Penal para que apodere un tribunal que conozca el juicio de fondo a los implicados.

Un empleado del tribunal informó que se está trabajando con el expediente, donde el juez Deiby Timoteo Peguero dictó auto de apertura a juicio en contra de Alexis Medina Sánchez y demás implicados en el caso Antipulpo. Se espera que el mismo sea remitido a más tardar este viernes.

Señaló que tan pronto se concluya remitirán la pieza a la presidencia de la Cámara Penal, que preside Ingrid Fernández, para que esta a su vez apodere al tribunal que deberá de conocer el juicio de fondo a los encartados en presunto acto de corrupción.

La magistrada mediante sorteo aleatorio computarizado, designará a uno de los cuatro tribunales colegiados que funcionan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para la vista de la causa.

En el auto de apertura dictado por el juez Timoteo Peguero, en que los imputados pasan a la etapa de juicio, los mismos son inocentes aún; pues no se ha demostrado su culpabilidad con enviarlos a juicio de fondo.

Sino que las pruebas tienen validez para ser presentadas en la etapa de fondo; pero aun no indica que sean necesariamente culpables. El Auto de Apertura no es susceptible de ningún recurso, por lo que no es apelable.

Además de Alexis Medina, fueron enviados a juicio los imputados Fernando Rosa, Aquiles Christopher, Antonio Florentino Méndez, Rigoberto Alcántara Batista, José Alarcón, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (Johnny).

Igualmente, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Cristian Manuel Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y su esposa Paola Mercedes Molina Suazo, José Dolores Santana Wacal Bernabé Méndez.

Acoge acuerdo

El magistrado homologó los acuerdos a los que el Ministerio Público arribó con cuatro de los acusados del caso Antipulpo, quienes admitieron los hechos que les imputa el Ministerio Público.

Como consecuencia, declaró culpables a los imputados, el extitular de la Oficina Supervisora de las Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y Julián Suriel Suazo, y los condenó a cinco años de cárcel, mediante un proceso penal abreviado.

Pagán cumplirá la sentencia bajo la modalidad de dos años y un mes privado de libertad, que fue cumplido en el tiempo que estuvo en la cárcel de Najayo, mientras que los dos años y once meses restantes permanecerá bajo arresto domiciliario.

A Suazo se le suspendió tres años de cárcel y deberá cumplir con los puntos acordados con el Ministerio Público. Asimismo, ordena notificar al juez de la Ejecución de la Pena, ya que esa sentencia se vuelve definitiva.

También arribaron a un acuerdo los imputados Domingo Antonio Santiago Muñoz y Lewin Ariel Castillo. Con relación al imputado Muñoz, fue mediante el criterio de oportunidad, quedando a disposición del Ministerio Público. Por esta razón no se le impuso condena.