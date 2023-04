Escenas de congoja en el velatorio de Chantal

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

En un abrir y cerrar de ojos se perdió una vida. Una que, según los testimonios de los familiares, era talentosa, sencilla, emprendedora y luchadora.

Con gritos, lágrimas, personas en estado de ‘shock’ y otras casi desmayadas, los parientes se vieron en la necesidad de dar inicio al último adiós a Chantal Jiménez, de 25 años, asesinada a manos de su ex pareja sentimental.

Este domingo, por obligación, la familia de quien fungía como locutora, se colocó un “caparazón” y sacó fuerzas para velar a quien describieron como “el orgullo de la casa”.

En medio de expresiones de tristeza y con frases devastadoras, su madre trataba de entender la realidad de que su hija ya no estaría más en la vida terrenal.

“Se me fue mi princesa, mi Miss Universo, mi niña hermosa”, así dijo ante el llanto que no podía parar, una madre vociferando que perdió a uno de sus tres hijos.

La señora aseguró que nadie le contó la triste partida de su hija, sino que encendiendo la televisión se enteró que habían asesinado a una joven el Sábado Santo y, al continuar mirando la televisión, resultó ser su princesa, como la nombró entre llantos.

“Yo vi cuando prendí la televisión que estaban diciendo algo de una muerte y era la de mi princesa”, gritó la mujer.

Este diario visitó la funeraria “Espíritu de Dios”, donde son velados los restos de Chantal y, en medio del sufrimiento de la madre, también se escuchaban los gritos de sus hermanos, quienes constantemente salían del salón funerario, atribulados por el escenario de dolor ante el cadáver de su hermana. En un determinado momento, Gabriela Jiménez, su hermana, comenzó a reproducir videos de la víctima, gritando: “Mi hermana linda, ¿por qué tú?”.

A la funeraria llegaban amigos y colegas que, en conversación con miembros de la prensa, describieron a Jiménez como “soñadora” y aprovecharon el velatorio para advertir a la sociedad sobre el problema de los feminicidios.

“Señores, debemos alzar la voz, para que ya esto no siga pasando, ya basta. Ya no más feminicidios, ya no más muertes. Nos sentimos muy adoloridos con esta situación”, dijo Evaristo Martes, quien fue compañero de trabajo de Jiménez.

Orden de alejamiento

Según contó el padre de la también actriz dominicana, su hija le puso una orden de alejamiento por un incidente, en el que Jensy le propinó un disparo; sin embargo, ella pudo salir ilesa, emprendiendo la huida mientras que él fue detenido.

Esa declaración la corrobora la Fiscalía de Santo Domingo Oeste quien informó que había dictado el pasado miércoles la orden de alejamiento al verdugo que acabó con la vida de la comunicadora. Según los datos recopilados, la fiscal adjunta Altagracia Brache Gómez, de la Unidad de Atención y Protección de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual, dictó el alejamiento sobre Jensy Graciano Cepeda.