"Trabajadora y soñadora", así describió un amigo a Chantal Jiménez

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Uno de los amigos de Chantal Jiménez, joven asesinada el pasado sábado por su expareja, lamentó la muerte de la locutora y la calificó como una mujer “trabajadora, soñadora y forjadora de sus sueños”.

El joven llamado Evaristo Marte, con semblante afligido manifestó su dolor con respecto a la muerte de Jiménez y pidió que se detengan los feminicidios.

“Señores, debemos alzar la voz, para que ya esto no siga pasando, ya basta. Ya no mas feminicidios, ya no más muertes. Nos sentimos muy adoloridos con esta situación”, dijo.

Asimismo, contó que cuando escuchó la noticia estaba en su hogar y todo fue tan “devastador” que no pudo seguir almorzando.

“Cuando una persona no quiere estar con otra, ya basta”, exclamó el joven.

Más sobre el caso

La locutora dominicana Chantal Jiménez, de 25 años, murió el pasado sábado a manos de Jensy Graciano, de 35 años, quien se suicidó poco después de cometer el hecho.

Según contó el padre de la locutora, su hija le puso una orden de alejamiento por un incidente, en el que Jensy le tiró un disparo, sin embargo, ella pudo salir ilesa, emprendiendo la huida mientras que él fue detenido.