Acusados caso Odebrecht confían Corte los absolverá

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El empresario Ángel Rondón y el ingeniero Víctor Díaz Rúa confiaron en que la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocará la condena de 8 y 5 años de prisión, respectivamente, que le impuso el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por los sobornos que admitió pagar la constructora brasileña Odebrecht en el país, para conseguir obras.

La lectura de la sentencia, que había sido pautada para ayer, fue pospuesta por los jueces para el 19 de mayo, a las 11:00 de la mañana.

De inmediato, Rondón planteó que difícilmente pueda emanar de la Corte una sentencia que no sea absolviéndolo, “por falta de no haber aparecido a quien yo soborné”. Declaró que “los sobornados fueron descargados todos por no haber recibido sobornos”. Precisó que en las páginas 68 y 69 de la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público señaló que en un interrogatorio a un vicepresidente Ejecutivo de la EGEHID, cuyo nombre omitió para protegerlo, este informó que un funcionario de Odebrecht le ofertó 81,000 dólares, y que a ambos el Ministerio Público lo dejó fuera..

Mientras Díaz Rúa dijo que su condena por enriquecimiento ilícito fue un error, debido a que ha demostrado que no incurrió en esa ilegalidad, a través de sus declaraciones juradas de bienes que depositó ante el Primer Tribunal Colegiado, por lo que confía la Corte lo va a corregir.