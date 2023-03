Diputado Gory niega recibiera dinero de bancas

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El diputado del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), reapareció ayer en una sesión de trabajo de la Cámara Baja y se defendió ante los señalamientos que hicieron varios delatores del Caso Calamar.

Tras ausentarse a dos sesiones de trabajo luego de que su nombre fue mencionado por los delatores como cabeza de una estructura que extorsionaba bancas de lotería, Gory negó las acusaciones y aseguró que hay una “campaña de mentiras” en su contra.

En la sesión de trabajo de ayer, Gory dijo que si le demuestran que ha recibido dinero de manera irregular se retirará de la vida pública y renunciará a su cargo de diputado, y deploró que se haya “difundido infamias de manera desconsidera”.

“Les puedo asegurar, que no existe ni existirá, un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, con que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona”, expresó el legislador oficialista.