Moradores del residencial Los Hidalgos denuncian el ayuntamiento busca convertirlo en un perímetro abierto

Redacción digital.

Santo Domingo, RD.

El director del periódico económico y financiero elDinero, Jairon Severino, junto a una comisión de vecinos denunciaron que el Ayuntamiento de Los Alcarrizos planea eliminar el fuero del residencial Los Hidalgos, el cual se ha mantenido desde 2012.

Severino explicó que un grupo de lugareños busca que el ayuntamiento apruebe que las personas que viven en las afueras del residencial ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, puedan votar dentro del perímetro sin estos tener una vivienda en el lugar.

“Eso significa que el residencial será abierto, que vamos a perder el fuero que tenemos garantizado”, sostuvo el periodista.

El comunicador expresó que de permitirse dicha propuesta, el residencial se convertiría en un barrio cualquiera, lo que provocará el aumento de la delincuencia y la desvaluación las inversiones realizadas en sus viviendas

“Esperamos que las autoridades entiendan que hay un asunto de derecho y de hecho, que este residencial tiene un perímetro definido y que personas de afuera no pueden decidir por nosotros”, declaró Severino.

Por su parte, los moradores de Los Hidalgos que desde hace meses la Alcaldía de ese municipio ha dado pasos certeros con miras a eliminar el perímetro definido que les ofrece un mínimo de seguridad y control de acceso a los residentes.

Por lo que aseguran, las autoridades pretenden darle derechos a residentes que están fuera del residencial Los Hidalgos para que participen en los procesos internos de la comunidad, incluyendo decidir cuáles deben ser las autoridades comunitarias que gestionen el residencial a través de la Junta de Vecinos.

Manuel Iturbides, Antonia Espinal entre otros moradores, explicaron que una de las primeras muestras de parcialidad mostradaa por el ayuntamiento a favor de los vecinos que buscan abrir el residencial, fue la suspensión del funcionamiento de una garita y las pruebas del sistema de control de acceso, el cual fue construido con aportaciones de más de 140 residentes. Alegando que cuenta con la aprobación de la Sala Capitular, por lo que entienden que es una actuación contradictoria contra sus decisiones institucionales.

“Nos resulta extraño que el alcalde Cristian Encarnación, de quien tenemos buenas referencias, les haya dado la razón a un grupo de vecinos que no han podido ganarse el favor de los residentes para el próximo proceso, ya que mandó a detener las pruebas de un sistema de control de acceso que ofrece seguridad a Los Hidalgos tras un boicot donde obstaculizaron el tránsito y el derecho de quienes querían acceder al residencial. Creemos que el alcalde debería darles una explicación a los munícipes de qué es lo que pretende hacer con Los Hidalgos, donde hay un perímetro definido hace más de 11 años”, agregó el periodista, quien también reside en el lugar.

Los habitantes del residencial responsabilizaron al alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, e de cualquier situación que pueda ocurrir, ya que la mayoría de sus residentes se oponen a que personas que están fuera de la zona definida en la Resolución 40-2012 decidan en los procesos internos.

“Creemos que es injusto y contra toda lógica legal que se pretenda darles derecho dentro del perímetro a ciudadanos que nunca han pertenecido al residencial, no son perjudicados ni beneficiados por lo que sucede adentro; no están inscritos en la Junta de Vecinos, no pagan una cuota, no reclaman servicios adentro, ni les afectan las condiciones internas del residencial”, sostuvo uno de los moradores.