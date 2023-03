Mérido Torres sobre mención en Calamar: No renuncio, no pido licencia y tampoco me han pedido el cargo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, quien aparece en el expediente de medida de coerción contra los implicados en el caso Calamar como “supuesto propietario” de un terreno por el que recibió RD$32,065,992.00, calificó como injuria el rumor de que renunciaría a su cargo.

El funcionario, quien habló vía telefónica en el programa “El Sol de la Mañana”, explicó que a lo interno y externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) existe una campaña de descrédito en su contra.

“Debo decirles a ustedes que ni renuncio ni tampoco voy a pedir licencia ni tampoco nadie me ha pedido del gobierno que deje mi cargo”, dijo al explicar que faltó a la entrega de títulos en el municipio de Tamayo, encabezado por el presidente Luis Abinader el martes, por tener un proceso gripal que pensó era Covid.

“No hay forma humana mediante una campaña que se ha hecho en contra nuestra porque dije en un momento que aspiraría a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este, ese hecho ha vuelto loco a mucha gente y ha vuelto contra mí. Eso es una campaña mediática que en su momento haré los sometimientos a la justicia”, dijo.

“No me importa postura, no me importa político, el honor no tiene precio”, agregó al tiempo de indicar que se prepara para someterlos a los tribunales.

El director de Utec expresó, además, que cuando salió la información en parte de los documentos del caso Calamar, el año pasado, de que había cobrado por los terrenos, se puso a disposición del Ministerio Público y entendió que ese órgano inició su investigación.

“En ningún momento me han llamado, en ningún momento he comparecido, en ningún momento he sido citado y el Ministerio Público presenta la solicitud de medida de coerción y no aparecemos como imputado”, indicó al tiempo de asegurar que estaba dispuesto a someterse al escrutinio de las autoridades.

Explicó que como abogado demandó en un momento al Estado en representación de una familia.

“En mi caso particular, yo cobré los honorarios por una sentencia, porque tuve ganancia de causa, yo en ningún momento he participado de ninguna red ni tengo porque participar, he sido sumamente exitoso en mi vida profesional y como funcionario… saben que estamos desarrollando en este gobierno una de las mejores labores que puede desarrollar un funcionario público”, concluyó.