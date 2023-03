Francisco Javier García: Miriam Germán es un lujo como procuradora para cualquier gobierno

Redacción Digital

El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, respondió a la procuradora de la República, Miriam Germán, luego de que esta manifestara que sus señalamientos “hayan constituido un agravio colateral a su persona”.

"En el PLD nos hemos inspirado en la conducta de la doctora Miriam Germán en lo relativo al comportamiento que debe tener el Ministerio Público", dijo Francisco Javier García en rueda de prensa esta mañana.

García dijo que para cualquier gobierno en República Dominicana constituye un verdadero lujo tener a una procuradora como la doctora Miriam Germán.

Señaló que el PLD ha coincidido con la magistrada en el respeto al debido proceso de ley al que deben ser sometidos los imputados de casos de corrupción en el país. Criticó, como lo ha hecho Germán, que los expedientes de corrupción lleguen primero a los medios de comunicación, aun cuando no han entrado a la fase de instrucción.

También se quejó de las agresiones que sufrieron los dirigentes del PLD que se encontraban en las cercanías de la casa nacional durante el domingo, y dijo que muy probablemente esas fueron órdenes dadas "desde arriba" y no del director de la Policía Nacional.

Dijo sentirse “sorprendido” de que Germán Brito se sienta agraviada, ya que “nunca” ha relacionado el nombre de la procuradora en “algo indebido”.

“Me extraña y me sorprende que la procuradora diga que he provocado un agravio colateral porque nunca he citado su nombre a algo indebido”, señaló al tiempo de sostener que “siempre” ha tenido un concepto de ella de una persona profesional, capaz, honesta y de una conducta intachable.

“Siempre he tenido un concepto que mantengo: ha sido durante su carrera una gran profesional, apegada a principios éticos, una mujer capaz, honesta y de conducta intachable. He sido siempre un gran admirador de su persona y el juicio que ha hecho sobre mí no provocará que cambie la opinión que tengo sobre ella”, agregó.

Expresó además que German no puede sentirse agraviada, puesto “en ningún momento” ha hecho alusión ni se ha referido a la representante del Ministerio Público, quien mencionó “cuenta con su aprecio y admiración”.

“No puede sentirse agraviado nadie a quien usted no se ha referido. En ningún momento he hecho alusión ni me he referido a la persona de la actual procuradora general de la República. Una persona que cuenta con todo nuestro aprecio y admiración”, se lee en la aclaratoria de García.

Javier García dijo que cuando Miriam German Brito llegó a la PGR expresó que buscaba que se respetara el debido proceso. “Y eso mismo ha pedido el PLD desde el comienzo de los sometimientos, sin entrar en el fondo, que se respete el debido proceso”.

Estas expresiones del miembro del comité político del partido morado se dan luego de que este la semana pasada sostuviera que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta funge como enlace entre el Ministerio Público y el Poder que representa.

Miriam German desmintió, mediante una misiva, las aseveraciones realizadas por Francisco Javier García, donde explicó que la última reunión que sostuvo con el consultor fue en noviembre del pasado 2022 y que ambos “estuvieron acompañados de sus equipos de trabajo”.

En dicha nota, fue donde también German Brito indicó sentirse agraviada por los señalamientos.

“En cuanto a las demás afirmaciones vertidas por el señor Javier García, constituyen un agravio colateral a mi persona en mi condición de Procuradora General de la República; no las respondo ya que podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte”, fueron las palabras de la procuradora.