Alta presión y la automedicación dañan riñones

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

La hipertensión arterial es la principal causa de daño renal en República Dominicana, seguida de la diabetes, el bajo peso al nacer, el sobrepeso u obesidad y la nefrotoxicidad o automedicación que es muy frecuente en el país.

La afirmación fue hecha por la doctora Ellen Hilario, nefróloga, presidenta de la fundación Franz Miniño, quien dijo que eso toma un matiz aún más preocupante debido a que en el país no hay programas dirigidos a educar y crear conciencia en la población de cómo cuidar sus riñones, por lo que pide al Gobierno crear un Programa Nacional de Prevención Renal.

La especialista recordó que más de un 35% de la población dominicana se encuentra padeciendo hipertensión arterial y que esto representa un 60% de los pacientes en hemodiálisis.

“La hipertensión es una enfermedad silente y al parecer, por el clima, la pobre ingesta de agua, el tipo de alimentos que ingerimos que es muy sobrecargada de proteína, estamos sobrecargando la función del riñón”, dijo la ex presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Esto, explica, porque primero no se toma la cantidad adecuada de líquidos, y además se satura con otros elementos que deben procesar del metabolismo, lo cual el riñón lo hace cada cuatro horas.

Consumo de Agua

Dijo que como el riñón necesita procesar cada cuatro horas, es por eso que el agua no se debe tomar toda de golpe, sino que debe ser de manera sostenida durante todo el día. “Lo ideal es tomar agua al levantarse, antes del desayuno, a media mañana, antes del almuerzo, a media tarde, antes de la cena y hasta una hora antes de dormir”.

Dijo que el agua se calcula por el peso del paciente y la actividad física que desarrolla y que se debe tomar acorde a la sed, que es la señal de que el organismo la necesita, ya que tomar agua sin control de manera desproporcionada tampoco le hace bien al riñón, porque puede forzarlo sobre su capacidad de orinar y procesar la carga del cuerpo.

Dijo que no se puede pasar de tres litros de orina durante las 24 horas. Explicó que la enfermedad renal no respeta edad, raza, sexo y que en el país son más afectados los hombres pero que no se tienen datos de las razones. Entre los factores de riesgos que no se pueden modificar está la edad, el sexo, la raza. Explicó que el peso al nacer influye mucho, si una persona nació de 6 libras o menos tiene mayor riesgo de que se dañen sus riñones en la adultez.