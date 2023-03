Delincuencia y alto costo de la vida, principales problemas que aquejan a RD

Santo Domingo RD

La delincuencia y el alto costo de la vida son los principales problemas que aquejan a la República Dominicana en estos momentos, de acuerdo con la segunda encuesta nacional de percepción social y política presentada por la firma peruana ABC Marketing.

La mayor preocupación para el 51.7% de los encuestados es la inseguridad y el aumento de la delincuencia, mientras el 17.3% considera el alto costo vida, el desempleo con el 13.6%; la corrupción 8.4%; la pobreza con 3.1%; la educación con 2.8%; salud con 0.5%; falta de agua potable con 0.3%; el costo de la energía eléctrica con 0.3%, y otro con 2.0%.

En ese sentido, el 71.8% de los consultados dijo estar de acuerdo con las acciones y lucha de las autoridades contra la delincuencia y violencia, en tanto un 25.8% se mostró en desacuerdo y el 2.4% no opinó. También se preguntó cómo calificaría la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Púbico. El 37.8% dijo está bien; el 34.3% no está bien, un 26.1% dijo regular y el 1.8% no opinó.

La encuesta fue aplicada de manera presencial a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral y dado a conocer a la prensa por Juan Carlos Maldonado, presidente de ABC Marketing.

A la pregunta ¿qué opina usted de la situación económica actual en el mundo? El 45.8% dijo que empeorará; un 31.4% se estabilizará, el 21.0% se mantendrá igual y el 1.9% no opinó, mientras el 59.9% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el incremento del salario mínimo en 19% determinado por el gobierno, mientras un 37.8% se mostró en desacuerdo y el 2.3% no opinó.

Panorama electoral

A los entrevistados se les preguntó también que si mañana fueran las elecciones presidenciales por cuál candidato votaría y un 52.7% dijo que por Luis Abinader; el 20.3% por Leonel Fernández; un 12.7% por Abel Martínez; un 1.1% por Guillermo Moreno; el 0.4% por Miguel Vargas y el 12.8% no opinó. Cuestionado sobre si fuese a votar o no en las próximas elecciones presidenciales, el 70.2% dijo que irá, un 16.0% que lo pensará; el 11.4% no irá y un 2.4% no opinó.