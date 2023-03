Una presa para aprovechar el río Haina

Julio Suero Marranzini

Santo Domingo, RD

Y clamó Moisés al Señor, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán.

Y habló el Señor a Moisés, diciendo: Toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve.

Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces, Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales.

Señor presidente Luis Abinader: El equivalente a la piedra de Horeb, que hoy está en -Arabia Saudita-, la tiene usted exactamente a 26.23 kilómetros al oeste de su despacho, en el río Haina. Y la vara está en su mano, haga uso de ella y busquemos la forma de disponer de la fuerza, el poder y los recursos para tocarla.

En la actualidad, contamos con la ingeniería para embalsar esas aguas y resolver el problema futuro del abastecimiento de agua potable del Gran Santo Domingo. Esta presa aportará por gravedad 518,000 metros cúbicos de agua por día, equivalentes a 136 millones de galones adicionales a los que está recibiendo actualmente. Tengo entendido, que los estudios están muy avanzados en manos de un conocedor y distinguido profesional dominicano.

Me es obligatorio advertir que sería un gran error suministrar esa cantidad de agua a sabiendas que los niveles de agua no contabilizada por desperdicios y fugas sobrepasan el 65% del agua producida.

Por tal razón, es necesario intervenir algunos sectores de las redes de distribución del acueducto de Santo Domingo para lograr la mayor eficiencia posible y que en dicha intervención se realicen catastro de usuarios, catastro de redes y, fundamentalmente, un 100% de la macro y micro medición; además de una política definida de administración. Todo esto es un programa que pudiera ser discutido para un lustro y ampliable, si fuera necesario, a un segundo lustro.

En la primera etapa tendremos al menos un 80% de medición del sector intervenido y el reemplazo de un 80% de la red de distribución obsoleta. Ese mismo estudio nos dará la oportunidad de iniciar la colocación de las grandes redes del alcantarillado sanitario de acuerdo con el Plan Maestro. Es obligatorio y urgente medir el agua que ingresa al sistema y el agua que se consume: “Lo que no se mide no se controla y lo que no se contrala no se puede administrar de manera eficiente y lo que no se puede administrar es un caos”.

La regulación de los sistemas de agua potable y alcantarillados es una responsabilidad absoluta del Estado Dominicano, inclusive está consignado en nuestra Constitución. El artículo 147 de la Constitución dispone “que la regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva del Estado y que los mismos están destinados a satisfacer necesidades de interés colectivo”.

La presa sobre el río Haina, obra de toma, planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y línea de aducción son obras que deben ser realizadas mediante concursos públicos transparentes e internacionales, y en la modalidad que más le convenga a los intereses de la Republica Dominicana.

De la misma forma, señor presidente, hay otras peñas que hay que tocar, como son la presa de Chavón y la presa del Soco para resolver el problema de abastecimiento de agua de la Región Este, y la presa de Ámina que daría agua a toda la región aledaña al oeste de Santiago.

Finalmente, durante la celebración de la semana del agua hagamos una reflexión para discutir y apoyar la ley Sectorial de Agua Potable y Saneamiento que cursa en el Congreso Nacional. Y, por otra parte, que nuestras instituciones nacionales -haciendo un gran esfuerzo- mantengan por encima de las normas la potabilidad del agua que sirven a la población.

Este esfuerzo es, a nuestro juicio, lo más importante que se puede lograr hoy día, hasta tanto se organice mediante ley las funciones del sector agua potable y saneamiento en la Republica Dominicana.