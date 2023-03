Danilo dice padece cáncer de próstata

Ángel Valdez / Javier flores

Santo Domingo, RD

El expresidente de la República, Danilo Medina, informó anoche que padece cáncer de próstata y que le fue diagnosticado en los Estados Unidos.

Medina, quien es presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), regresó ayer desde Miami, Estados Unidos, donde ha estado siendo tratado por la enfermedad.

El exmandatario, quien gobernó el país en los perídos 2012-2016 y 2016-2020, dijo que el cáncer es curable y que tendrá que viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento.

Sus tuits publicados luego de su regreso al país dicen lo siguiente:

“Quiero agradecer a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por mi estado de salud en estas últimas semanas y me dirijo al país en esta ocasión para informarles que he sido diagnosticado con cáncer de próstata.

Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos

El primer viaje fue para la realización de una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado

Les informo, asimismo, que en un futuro próximo me veré obligado a viajar nuevamente, para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen.

A pesar de la situación, quiero compartirles que tanto yo como mi esposa e hijas nos sentimos serenos y esperanzados porque los médicos nos han dicho que se trata de un cáncer curable y en eso confiamos, con la ayuda de Dios. Una vez más, mis sincero agradecimiento a todos.

Regreso al país

El expresidente Medina regresó ayer al país luego de realizar un viaje a Miami, Estados Unidos, motivado por chequeos médicos y asuntos familiares.

Medina llegó en forma discreta a las 2:41 de la tarde en un vuelo privado por el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer (La Isabela), ubicado en Santo Domingo Norte.

Cuando los periodistas se colocaron en la puerta por donde saldría el presidente del PLD, los miembros de su seguridad se movilizaron a la pista de aterrizaje para evadir a los reporteros.

Además se observó a varias personas bajar del avión, sin que se confirmara sus nombres.

Medina llega al país cuando se lleva a cabo el caso Calamar, un presunto entramado de corrupción que envuelve a tres influyentes exministros de su Gobierno y a otras 17 personas, la mayoría exfuncionarios.

Figuran como imputados los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

También el excontralor general, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el abogado Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

En tribunales también se encuentran otros casos que involucran a exfuncionarios de su gobierno, civiles y militares, que son acusados de corrupción por el ministerio público. Algunos están en libertad bajo fianza.