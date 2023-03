Charlie Mariotti cataloga como “una fábrica de dolores y de pesares” gobierno de Abinader

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Charile Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), catálogo este martes como “una fábrica de dolores y de pesares” el gobierno de Luis Abinader, luego de señalar que Gonzalo Castillo, imputado por el ministerio público en el caso Calamar, sea un “preso político de este gobierno”.

“Ahí se enseñó totalmente el refajo. Se enseñaron los calzoncillos, porque a Gonzalo no lo habían entrevistado. A Gonzalo lo convocan el viernes y lo dejan preso”, señaló Mariotti en una entrevista en el programa televisivo “Hoy Mismo” que se transmite por Color Visión.

Respecto al caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el dirigente peledeísta dijo que “Guerrero ha salido del país más de 50 o 60 veces en todo el proceso de investigación” que lo acusan junto a otros 19 imputados de haber desfalcado y estafado el Estado dominicano.

No obstante, Mariotti aclaró que a todo aquel que llamen no puede “negarse”, ya que nadie está “por encima de la Ley”.

“Ahí está el derecho procesal, ahí está la Constitución de la República, ahí están los derechos fundamentales de un ciudadano cualquiera. El PLD lo que dice es que no sea sesgada, que no sea selectiva, que no sea solamente para nosotros (PLD)”, apuntó Mariotti ante los señalamientos a sus dirigentes del comité político y otros allegados al mandato del expresidente Danilo Medina.

Por otro lado, el secretario general definió al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como “un grandísimo promotor de la pobreza, el hambre y la miseria”.

Enfrentamiento

“Eso fue una expresión en un momento de mucha indignación”, dijo el dirigente del partido morado refiriéndose al enfrentamiento que se produjo en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde decenas de militantes peledeístas y agentes policiales protagonizaron un momento de tensión.