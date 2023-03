Deploran apresamientos de exfuncionarios Danilo

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

“Soy un enemigo frontal del esquema de la justicia dominicana… yo duré cinco años y siete meses aguantando ultrajes y falta de respeto de la gente de la Suprema Corte de Justicia”, así reaccionó ayer el expresidente de la Republica Hipólito Mejía ante la sarta de allanamientos a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina ocurridos durante la madrugada del domingo.

Mejía, quien forma parte de la cúpula política del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que no está de acuerdo con la “supuesta libertad absoluta de la justicia”, a lo que afirmó que no cree en ella y por tanto no le gusta la retaliación, ni el proceder del ministerio público.

“El que la hizo que la pague, pero dentro de un marco de prudencia”, apuntó el expresidente, uniéndose a las diferentes reacciones sobre la puesta en marcha de la “Operación Calamar”, el nuevo proceso contra la corrupción de las Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Antes que Mejía, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ofreció la primera reacción ante el apresamiento de quince exfuncionarios de su gobierno, luego de realizar una reunión a puertas cerradas durante las primeras horas de la mañana en la que fijó su posición.

Sin ofrecer muchos detalles de lo tratado y entregando un comunicado a los medios, el PLD indicó que por el momento su única respuesta será “redoblar sus trabajos en las direcciones provinciales, municipales y circunscripciones con intenciones de consolidar la imagen de su candidato presidencial para el 2024, Abel Martínez”, quien después de la asamblea dijo que agota una intensa agenda de actividades en la circunscripción número tres del Distrito Nacional. “Las instrucciones son redoblar el trabajo tras la conquista de los objetivos trazados, que es el triunfo en las venideras elecciones, anhelo del pueblo dominicano, cansado ya del alto costo de la vida, de las promesas incumplidas y agobiados por los altos precios de los combustibles”, precisó el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, tras la reunión de la mañana de ayer.

Asimismo, Martínez, actual alcalde de Santiago de los Caballeros, sujeto a la decisión, expresó que continuará doblando sus trabajos como candidato en espera de cualquier decisión que tome su partido.

El excandidato presidencial en 2020 por el PLD, Gonzalo Castillo; el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; y el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, tres pilares importantes del pasado gobierno, fueron arrestados la madrugada de ayer por fiscales bajo los cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, soborno, financiamiento ilícito de campaña y otros señalamientos.

Entre los detenidos también se encuentra el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; y el ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, militantes del PLD.

Otras reacciones

“Creo que el ministerio público independiente no tiene necesidad de actuar con ese aparataje”, expusó el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, en su cuenta de Twitter.

Según Antún, los fiscales debieron citar a los investigados y luego, si hay elementos, dejarlos detenidos. “Se cita a los investigados, que tienen tiempo investigando, y si hay elementos se dejan detenidos. Si hay que allanar se allana, pero así no”, refirió el líder reformista.