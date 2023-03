Ángel Lockward en la PGR: “Si a alguien le di de mi dinero limpio fue al presidente Abinader”

Melanie Cuevas

Santo Domingo, RD

El abogado Ángel Lockward se presentó al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras los allanamientos a su residencia donde fueron incautados vehículos de su propiedad, en el marco de la operación Calamar que inició el Ministerio Público.

Lockward se desliga de la imputación de lavado de activo y dijo que no le dio dinero al excandidato del PLD, Gonzalo Castillo, quien también fue apresado en este operativo.

Afirmó que apoyó al presidente Luis Abinader y que si a alguien le ha dado dinero es al actual mandatario.

“Yo no he lavado activo porque y el dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido delito que tenga un requerimiento previo para lavado de activo. Yo no le di dinero al Penco (Gonzalo Castillo) para que vayamos estando claros, ustedes saben que yo me opuse al PLD durante ocho años, y apoyé al presidente Abinader, de manera que si a alguien le di de mi dinero limpio, fue al presidente Abinader”.

Dijo que además de las expropiaciones, al parecer que hay otro elemento envuelto en el expediente y no tienen conocimiento de eso. “El Pepca habla de 19 mil millones sumando otros contratos, la mayoría no tiene que ver conmigo”.

Los detenidos

Por este caso, también fueron apresados en la madrugada de este domingo el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Los demás detenidos, en el nuevo caso de corrupción denominado por el Ministerio Público como Calamar, son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.