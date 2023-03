Ministerio de la Juventud entrega becas universitarias a 14 jóvenes con discapacidad auditiva

Santo Domingo, RD

El Ministerio de la Juventud otorgó 14 becas de grado a igual cantidad de jóvenes con discapacidad auditiva, siendo la primera vez que podrán recibir educación universitaria de forma gratuita.

A través de la primera entrega de certificados del Programa Apoyo Educativo del Ministerio de la Juventud que se realizó recientemente, los beneficiados pertenecen a la Escuela Nacional de Sordos de Santo Domingo, al Politécnico Andrés López de Moca y en Santiago.

“En un acto de justicia social, en sintonía con la voluntad de nuestro presidente Luis Abinader, de trabajar incansablemente, poniendo siempre primero a la gente a través del Programa de Apoyo Educativo Juvenil del Ministerio de la Juventud, queremos significar que estamos logrando un hito, pues jóvenes sordos de Moca luego de alrededor de 10 años de espera que venían reclamando ser tomados en cuenta, presentando propuestas a distintos gobiernos y no fueron escuchados, en solo un año de gestión, hemos logrado incluirlo en este programa”, resaltó Feliz García.

Los jóvenes beneficiarios son Adriana Díaz, Christian Gómez, Rosa Bely Peña, Franyely Villar, María Elena, Starlin Puello, Ronniel de Jesús, Elvis Javier, Yeniffer Rodríguez, Irvin Pérez, Adriana Sánchez, Luisa María Pérez, Patricia La Hoz, Viancy Castillo.

Estos futuros profesionales estudiarán las carreras de Terapia Física, Informática, Educación Inicial, Psicología Escolar, Fotografía, Bioanálisis, Imágenes Médicas, Educación Media en Matemáticas, entre otras.

Estudiante beneficiada

Para Franyely Villar, quién fue acreditada para su formación educativa superior, no ocultó su felicidad porque la carrera que cursará le permitirá ayudar a personas con su misma condición.

"Me siento feliz de obtener la beca porque vamos a seguir avanzando, ya que con esta oportunidad que se me está dando, puedo interactuar con más personas y así poder ayudar a los niños sordos y a sus familias", contó Villar a través de un mensaje de texto.

Director Politécnico dice es un gran logro

De su lado, el director del Politécnico Andrés López "El Corozo" de la provincia Espaillat, Pedro Paulino, expresó su gran satisfacción.

"Para nosotros esto es un logro, nos llena de alegría saber que después de largos años en espera de ser tomados en cuenta para poder formarse a nivel universitario, solo con la promesa de la beca. Ustedes no se imaginan cuanto significa en la educación dominicana, ellos serán los primeros sordos en acceder a educación universitaria de forma gratuita", externó con emoción Paulino.

“Aunque son sordos, estos jóvenes estaban totalmente ciegos y hoy ya pueden ver. Nuestro país puede entrar en el concurso de las naciones del mundo de que realmente hay una verdadera inclusión”, agregó.

Mientras que la intérprete de señas, Carmen Liriano, expresó su agradecimiento a Dios y al ministro de la Juventud, Rafael Féliz García por tomar en cuenta a esos estudiantes.

"Personalmente, me siento feliz y agradezco a Dios porque al fin nuestros jóvenes podrán ir a la universidad. Gracias al Ministerio de la Juventud, un diagnóstico no será un pronóstico para nuestros jóvenes con discapacidad auditiva. Entiendo que esta oportunidad trae de la mano la tranquilidad de muchos padres que vivían en incertidumbre al no saber que sería del futuro de sus hijos”, manifestó Liriano.

“Estoy muy emocionada, porque después de mucho tiempo y en momentos de sentir impotencia y la indiferencia de muchos. Hoy vemos la luz al final del túnel. Ya es hora de tener una verdadera inclusión y la educación es la llave que abre miles de puertas", destacó Liriano.