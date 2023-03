“Yo pensé... me mandaron a matar”, dice doctora perseguida a tiros por la Policía

Ashley Martínez

Santiago, RD

“Anoche cuando yo intenté dormir sola, la pistola y las balas era lo que pasaba por mi cerebro”, expresa la doctora Silvia Peñaló, quien asegura nunca le hicieron señal de pare en momentos en que policías de acción rápida la interceptaron y tirotearon su vehículo.

“Lo que yo pensé fue me mandaron a matar, a mí nunca se me dijo deténganse o me hicieron señal de pare”, establece Peñaló.

“¿Tú sabes cómo quizás me hicieron una señal de pare? Con una pistola apuntándome”, agregó.

Los agentes involucrados en la balacera han sido identificados como el Sargento Wilkin Figuereo Valdez, los raso Yeferson David Constanza Pérez, Samuel Villanueva, Cristofer de Jesús Brito, Javier Estarlin de la Nieve Correa y Gerson Heriberto Manzueta Núñez, de acuerdo a la querella impuesta por la doctora en odontología.

Inmediatamente, el incidente acaba, desde dentro de su vehículo se inicia una discusión con los agentes policiales, quienes la insultaron y le dijeron improperios cuando ella preguntaba “que era lo que estaba pasando, porque no entendía”.

En ese instante se dirige junto a su hermano al destacamento de la policía para colocar la querella, donde le explicaron que confundieron su yipeta con una Honda CRV que según la policía, era en la que andaban unos presuntos delincuentes la pasada semana.

Sin embargo, el vehículo en el que se desplazaba la joven de 29 años, era una Jeep Grand Cherokee. “Tú no puedes compararlas” dice Peñaló.

En la nota informativa que preparó el órgano de orden de esta demarcación, indican la alegada confusión del vehículo y una señal de pare a la que supuestamente Silvia Peñaló no hizo caso, como lo que pareciera ser un justificante para la balacera que iniciaron sin mediar palabras.

“La escena, captada en cámara, fue difundida en las redes sociales donde los agentes esquivan el vehículo para no ser arrollados, el cual tenía las mismas características de otra yipeta, supuestamente abordada por presuntos delincuentes, que el pasado miércoles protagonizaron un incidente en el sector Sibila, donde una persona resultó herida de bala” se lee.

No obstante, en el audiovisual se puede percibir como los miembros de la uniformada la emboscan, se le atraviesan en el medio, se lanzan de las motorizadas y atacan de inmediato.

Asimismo, establecen que “tras ser impactado el neumático delantero izquierdo por un proyectil, se desmontó del mismo una mujer vociferando palabras obscenas en contra de los agentes, afirmando que el incidente no se quedará así, ya que tiene familiares relacionados con la justicia”.

Sin embargo, la doctora Peñaló afirma que en ningún momento se desmontó del vehículo y que cámaras de seguridad de distintos ángulos pueden corroborar “en las milésimas de segundo” en que el hecho ocurrió.

“Yo sé que Dios estuvo ahí, sé que actué como tuve que actuar, pero con el gran poder de Dios”, puntualiza la estomatóloga endodoncista.

De igual forma, expresa lo agradecida De Dios que está, ya que “le ha regalado otra oportunidad”; ha recibido apoyo de muchas personas y la “han hecho sentir querida”.