“Había ángeles cuidando mi vehículo”, dice doctora a quien presuntos policías le tirotearon yipeta

Santiago, RD

“Señores, estoy viva. Anoche no dormí nada cada vez que memoraba cómo esa pistola se me apuntaba en el cristal”. Estas fueron las palabras de la doctora Silvia Peñaló, hija del ex diputado Rubén Peñaló, quien fue atacada a tiros por presuntos policías mientras conducía su vehículo.

La joven, al contar su testimonio, dijo que está viva porque Dios decidió darle otra oportunidad en la tierra, porque entiende que ella tiene un propósito y que “había ángeles cuidando su vehículo”.

Narró que cuando sucedió el hecho iba llamando a una amiga contándole que no se podía llevar para Brasil, donde está cursando una especialidad, un uniforme que había encargado donde una modista porque no le quedó bien.

Comentó que cuando terminó de hablar con su amiga iba despacio en el vehículo. “Yo voy despacio porque, incluso, iba hasta un poco pensativa, cuando de momento yo miro un retrovisor y miro el otro, y veo que vienen dos motores, no a una velocidad normal, venían súper rápido. Y digo, oh, pero aquí está pasando algo, porque la policía aquí no suele andar así…, lo que hago es que ‘me pongo chiva’ y empiezo a mirar, a mirar, pero no bien estoy mirando y ya hay dos policías en frente”, contó.

La profesional dijo que de un momento a otro ya tenía el arma en el cristal apuntándola directamente.

La joven médico aceleró y recibió el primer impacto de bala, y luego al menos seis más, no obstante, logró escapar ilesa.

Silvia es hija del ex diputado Rubén Peñaló, saliente en la pasada gestión en el municipio de Mao, provincia Valverde.