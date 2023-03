República Dominicana volverá acudir a comunidad internacional en búsqueda de solución a crisis haitiana

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

En un acuerdo con los partidos políticos presentes en el diálogo del pacto nación, el Poder Ejecutivo decidió volver a los escenarios internacionales en búsqueda de que estos brinden "su mano amiga" para hallar una solución a la crisis sociopolítica haitiana.

Tras una reunión que se extendió por más de dos horas, realizada a puertas cerradas del Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, se decidió formar dos nuevas comisiones, aparte de las cuatro ya creadas, para viajar a Estados Unidos y Europa a reunirse con “organismos relacionados con este tema” y de esta forma “llamar la atención para que la comunidad internacional asuma el tema haitiano”.

"Esas comisiones van a visitar las principales instituciones relacionadas con el tema; una comisión para visitar Washington, el Capitolio, una visita a la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual es importante en su papel en este proceso y la visita a las Naciones Unidas y otra que vaya a Europa, a Bruselas (dónde está la sede de la Unión Europea)", expresó Eddy Olivares, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien otra vez fue el escogido por el oficialismo para dar las declaraciones sobre lo ocurrido en la reunión.

Por igual, se dio un plazo hasta el próximo lunes 20 para que los partidos políticos participantes den a conocer a quienes acreditarán para las cuatro mesas técnicas creadas en la reunión pasada sobre política exterior, política migratoria, control fronterizo y el impacto económico de la crisis en el país.

"RD no se puede cansar de Haití"

El senador por La Vega, Rogelio Genao, señaló que desde la óptica del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), República Dominicana "no se puede cansar de la problemática haitiana".

"Porque los haitianos no tienen otro lado para dónde coger, o sea que la crisis haitiana, la repercusión directa e inmediata que ellos tienen es acudir a cruzar la frontera, a pie, entonces nosotros no podemos olvidarnos de eso y nosotros no estamos en capacidad de resolverlo solo, nosotros necesitamos el concurso de la comunidad internacional", agregó Genao.

"Los seguimos esperando"

Con relación a la ausencia de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, Olivares exclamó a los miembros de la prensa que todos fueron invitados formalmente y que los "seguirán esperando" a que se unan y se acrediten en una de las mesas técnicas correspondientes.

El mismo señaló que la propuesta que llevarán las comisiones viajantes, que también incluirá a miembros de la sociedad civil, sería la firmada en noviembre del 2021, que tendrá las firmas de todos los partidos políticos.