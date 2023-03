Mujer solicita ayuda para tratamiento por osteoporosis

Génesis Furcal

Santo Domingo, RD

Con una amable bienvenida y a paso lento, la señora Epifania Reyes, cariñosamente llamada ‘Miledys’ por sus conocidos, abrió las puertas de su hogar al equipo de Listín Diario para contar su historia, la cual empezó hace más de una década, época en la que fue diagnosticada de una enfermedad no muy mencionada llamada “lupus eritematoso sistémico”.

En 2010 Epifania se enteró de este diagnóstico desafortunado, no obstante, esta bioanalista pensionada hace dos años sobrevivió con esta enfermedad crónica, la cual afecta el sistema inmunitario y el nervioso, al igual que los órganos y tejidos como los riñones, las articulaciones, huesos, pulmones, provocando daños e inflamaciones.

La afección fue controlada con medicamentos durante una temporada, sin embargo, tiempo más tarde el lupus logró atacar sus huesos causándole osteoporosis, según explicó, esta enfermedad fue ocasionada por el uso de un medicamento llamado Cortisona.

Vivió como pudo con los gastos de las medicinas para ambas enfermedades, sin embargo, los costes de los medicamentos de sus padecimientos se tornaron cada vez más costosos.

Hoy, Epifania tiene 66 años, vive sola, pues su único hijo reside fuera del país, y cada mes gasta más de 8 mil pesos fijos para tratar sus dos enfermedades, explicó que ha pedido ayuda para costear sus tratamientos, pero que no ha sido escuchada, por lo que solicita a las autoridades correspondientes, no desatenderse de su caso.

Epifania narró que hace alrededor de un año le indicaron un medicamento para la osteoporosis, llamado teriparatida, cada caja trae en total 30 inyecciones, una por cada día y cuestan entre 15 mil y 45 mil pesos, dependiendo la farmacia en el país.

Desde ese entonces consiguió un medicamento con funciones parecidas pero dice que este no le ha funcionado mucho,ya que su condición se ha ido agravando con el tiempo por lo que ha ido varias veces a solicitar ayuda en el Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC) perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

“La osteoporosis que tengo es muy fuerte, y la doctora me indica la teriparatida, para que yo pueda ayudarme con los huesos, pero no me ha valido, no hay forma, me he cansado de ir, hacer diligencias y cada vez que voy me dicen lo mismo, que no, que no hay, que me llaman”. indicó la mujer.

Manifestó que tiene desde el 11 de enero del año pasado solicitando ayuda para el medicamento, sin embargo, más de un año después todavía no ha obtenido respuestas de la autoridades de salud.

“A veces no me puedo parar de la cama, no me puedo levantar por los fuertes dolores, estoy haciendo un esfuerzo por salir a caminar porque eso me ayuda, pero son fuentes los dolores, por todas partes y esos mismos dolores producen fuerte cansancio”, confesó Epifania.

En cuanto a sus familiares, ninguno padece de lupus, pero otros de ellos también padecen de otras condiciones médicas, por lo que a ellos también se les dificulta facilitarle la ayuda.

Para comunicarse con la señora Epifania Reyes (Miledys), puede hacerlo al número de teléfono: (829) 677-7520.