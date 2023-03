El PRD ratifica su posición y FP no irá esta vez al Palacio

Ángel Valdez

Santo Domingo, RD

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) comunicó ayer su decisión de prescindir nuevamente de participar en la reunión convocada por el Gobierno para tratar la crisis de Haití.

El presidente del PRD, Miguel Vargas, enfatizó que en la defensa nacional urge una solución internacional al problema haitiano. “Nuestra decisión de no asistir a la convocatoria hecha por el presidente de la Republica no es un capricho”, dijo el excanciller.

Sostuvo que en las reuniones convocadas en 2021 y 2022 por el presidente Luis Abinader, así como el Diálogo Nacional, coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), donde se creó la Mesa Técnica de Política Exterior y Migración, no arrojaron ningún avance.Favoreció mantener un diálogo permanente con el liderazgo hatiano y presentar a la comunidad internacional una propuesta que incluya un plan de acción para la integración de un bloque regional con Brasil, Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica y México.

Fuerza del Pueblo y PLD

Ayer también se sumó la Fuerza del Pueblo (FP), al listado de los grandes partidos de la oposición que no asistirán al “Pacto de nación”, que continuará hoy en el Palacio Nacional. El director de relaciones internacionales de FP, Manolo Pichardo, quien representó al partido en la primera reunión, indicó no asistirán y que la convocatoria se efectuó para enmendar el error cometido con el sometimiento del proyecto de Ley de Trata rechazado por la sociedad y neutralizar a los partidos de la oposición, aclarando que no acudirán.

Mientras el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, había expresado el pasado jueves que no acudirán a la iniciativa del presidente Abinader, aunque se le invite formalmente, alegando que en otros encuentros en busca de soluciones han perdido el tiempo participando.

El director de comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, durante una conversación con periodistas de Listín Diario, reafirmó la posición de la organización opositora sobre la no asistencia al encuentro con los sectores políticos, y puntualizó que la comisión no envió una invitación formal.

“Nosotros no fuimos ni siquiera invitados”, dijo Olivo.