Leonel Fernández sobre rendición de cuentas: Abundan las exageraciones, manipulaciones estadísticas y falacias

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

El aspirante a la presidencia del país por el Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hizo fuertes críticas este martes al discurso de rendición de cuentas pronunciado por el presidente Luis Abinader, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.

Al acusar al actual mandatario de haber tenido una actitud de “autocomplacencia” y “autoalabanza”, Fernández señaló que en el discurso abundaban “las exageraciones, las manipulaciones estadísticas, las cifras fuera de contexto y las falacias”.

“Eso es tan así, que llega al extremo de considerar que su gestión gubernamental ha logrado una preeminencia de tal magnitud, en términos de crecimiento económico, eficiencia, prosperidad y bienestar, que lo coloca en una especie de referencia a escala global”, dijo el expresidente dominicano al dirigirse al país mediante discurso.

Economía e inflación

El expresidente dominicano (1996-2000/2004-2008/2008-2012) al hablar sobre algunos puntos tocados por Abinader en el ámbito económico, negó que, tal como afirmara el mandatario, República Dominicana tenga una economía “de las más dinámicas de Latinoamérica”.

Expresó que tal como afirmó en el pasado, no se corresponde que Abinader haya dicho en su discurso de 2021 que el Producto Interno Bruto (PIB) había crecido en el país 12.3% y en 2022 que el mismo estuviera en 4.9%.

“O ese 12.3% fue un rebote estadístico, como habíamos sostenido, o lo que hubo, entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales, no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo los cálculos de lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB”, dijo.

Asimismo, señaló que mientras el turismo, tuvo un crecimiento de un 24%, la explotación de minas y canteras, se derrumbó a un -7.2%; el sector construcción a 0.6% y la industria local, tuvo un aumento “pírrico” de 2.2%, ya que todos son intensivos en generadores de empleos y de impulso al desarrollo de las demás actividades económicas.

Fernández destacó que los informes del gobierno no señalan la falta de oportunidades laborales, que ha motivado a que personas de 15 años en adelante hayan abandonado la búsqueda activa de una plaza de trabajo.

“Se intenta deformar la realidad en base a juego de palabras, manejo ambiguo de conceptos y manipulación de la opinión pública. A diferencia de lo que considera el gobierno, aquí no hay nada que festejar. No hay razones para aplaudir. El crecimiento no está beneficiando a los más pobres, a los que menos tienen, a los que verdaderamente demandan con urgencia el apoyo solidario del gobierno”, expresó.

En ese ámbito, sostuvo que en menos de tres años, la actual administración ha contraído deuda por un monto superior a los 24 mil millones de dólares, incrementando la deuda incrementó “5.4 veces más de la que se acumuló en los dos primeros años de su gobierno del 2004 al 2006”.

“A ese ritmo, República Dominicana perdió el liderazgo regional en términos de crecimiento económico, pero se ha colocado la corona de campeón en el pago de intereses de la deuda, lo cual representa un volumen importante en la ejecución del presupuesto nacional”, indicó.

El presidente de Fuerza del Pueblo dijo que aunque Abinader expresó que durante el pasado año 2022, su gobierno tuvo que afrontar con más de 16 mil millones de pesos, en base a recursos propios, los daños causados por el huracán Fiona, omitió decir que en enero de este año el Banco Mundial aprobó un préstamo, para los mismos fines, por 200 millones de dólares, o lo que es igual, por encima de 11 mil millones de pesos.

Dijo que en el país se ha incrementado los precios de todos los servicios, ya que la comida, varilla, cemento, transporte y energía eléctrica están caros, lo que ha deteriorado el nivel de la calidad de vida de la mayoría de la población.

“Es evidente, que por el camino que transita, el actual gobierno se ha convertido en el líder de los altos precios, en aumento de la deuda pública, en gastar mucho e invertir poco, y en reducirle a la gente su poder de compra”, expresó.