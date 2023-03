Hombre envenena a 12 burros en finca de Santiago Rodríguez

Marvin Beltré

Santiago Rodríguez, RD.

Un hombre provocó la muerte de doce burros supuestamente luego de que estos entraran a su propiedad, en un hecho ocurrido en un finca ubicada en Loma de Caimito, provincia Santiago Rodríguez.

“Lo que pasa es que al parecer los burros cruzaron (para otra propiedad) un poco antes del fin de semana pasado, los estábamos buscando. Y el señor sin aviso y sin queja envenenó los doce animales”, expresó Juanjo Álvarez, colaborador de la finca.

Ante esta situación Domingo Saviñón, capataz del proyecto, interpuso un acta de denuncia contra Bolívar Echavarría donde se establece que en fecha no específica mató a los animales “ya que estos entraron a su propiedad” cometiendo el crimen en dicha zona y posteriormente tapándolos con pencas y cana.

De acuerdo a lo informado, se determinó que la causa que provocó el deceso de los asnos fue envenenamiento, por lo que supuestamente fueron movidos y apilados para posteriormente ser calcinados, acción que no fue llevada a cabo por razones de tiempo. “Él los iba a quemar y al parecer no le dio tiempo. Una atrocidad debido a que es un animal que está en peligro de extinción, que por eso realmente nosotros lo criamos, no eran para uso de trabajo”, agregó Álvarez.

Al lugar se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y otras autoridades de lugar para realizar el levantamiento de la masacre cometida.

Los propietarios esperan la obtención de una orden de arresto para que la persona responsable sea sometida a los fines de ley correspondientes.

El burro es un animal en peligro de extinción como consecuencia de la modernización. Se estima que en el mundo sólo quedan alrededor de 50 millones de burros y mulas.