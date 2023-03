Aun sin sometimientos por incendio forestal en Valle Nuevo

Ashley Martínez / Marvin Beltré

La Vega, RD

Todavía encendido en ll amas el Parque Nacional de Valle Nuevo, no se han identificado ni sometido responsables del siniestro que, residentes aseguran “fue provocado”.

“La influencia que hay en esos incendios es 99% de manos criminales” afirmó el ingeniero Cesar Arturo Abreu, conocido como Cesarito, quien es además general del cuerpo de Bomberos de La Vega.

“A veces también es decepcionante que las instituciones dejen a un lado su responsabilidad, ¿dónde están, estaban desfilando el 27, pero hoy tampoco están aquí, se quedaron desfilando?” sostuvo.

“Personas que van por el fuego, y detrás viene la avanzada, haciendo invasiones de terrenos poco a poco”, expresó el ingeniero, indicando que las invasiones de las tierras son la principal causa que motiva a los malhechores a provocar el incendio.

Asimismo, aseguró que esta situación no ha cambiado debido a que no hay un régimen de consecuencias para los responsables del siniestro.

“Entonces las consecuencias no están, nadie cae preso, no hay ninguna medida, los lugareños, al contrario, si tú no les puedes llegar mucho mejor, ya se están acercando a un límite que es la carretra nueva de Guagüí”, dijo Abreu.

Esto para explicar que los invasores van arropando “toda la falda de la loma” construyendo casas, intentando unirlas a la barriada que se encuentra a unos metros del lugar donde inició la llamarada.

“Básicamente, eres tú solo que trabajas, nadie te quiere ayudar lamentablemente, o sea, ahí debe de entrar El Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), el Ministerio de Medio Ambiente, ahí debe de estarse haciendo un levantamiento, debe haber consecuencias, no las hay, y seguiremos en lo mismo”, puntualizó el ingeniero.

Abreu, dijo además que esto significa un impacto en los futuros inversionistas, que por los daños que estos incendios provocan, “las inversiones que se puedan dar ahí ya son nulas”.

Instituciones responsables de tomar acción con regímenes de consecuencias

De acuerdo a Cesarito Abreu, la primera institución responsable de accionar con “regímenes de consecuencia” es Medio Ambiente, “porque es un daño ecológico, ahí fallecieron desde hormigas hasta abejas, toda clase de animales, dañaron toda clase de maderas, de pinos”.

Establece que con estos árboles “se cubría aquel daño que se había hecho (incendio 2015), que nos costó a nosotros y a muchas fundaciones de aquí ir a sembrar otra vez esa zona, y para qué, para volverla a ver, coger fuego”.

“A veces también es decepcionante que las instituciones dejen a un lado su responsabilidad, ahí debe haber una caseta de control que nos prometió el gobierno anterior, se dijo que ahí iba a estar una posición del Senpa totalmente fija y nunca se hizo.

El Senpa, que de acuerdo al ingeniero es la segunda entidad responsable de aplicar consecuencias, “se creó básicamente para eso, cuidado del medio ambiente, vigilancia permanente entre las lomas y las montañas, y no están haciendo su trabajo, aquí no hay uno del Senpa, no hay una camioneta, no hay un motor, aquí no hay nada”.

Finalmente, como tercera entidad, “ahí está la fiscalía de Medio Ambiente, que lo que puede hacer es el levantamiento de lugar con la acusación correspondiente y tomar medidas legales, carcelarias, penales, ya es un asunto de daños casi irreparables”.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, en Valle Nuevo, Constanza, es víctima de llamaradas que acaban con su flora y fauna, tal es el caso en julio del 2014 que por unas dos semanas cientos de técnicos y voluntarios lucharon para apagar el siniestro.

Según versiones, este fue provocado por una descarga eléctrica y actividades de “conuquismo”.

También, en abril del 2015, la zona de Yautía de la loma Nalga de Maco, en la parte sur de Constanza, se presentó otro incendio forestal que provocó grandes daños ecológicos y hasta llegó a amenazar la ciudad de este municipio.

Se presume que este último también fue ocasionado debido a la permisión de realizar actividades agrícolas dentro del parque.