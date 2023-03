La Zurza: Vida después del cólera

Nayeli Reyes

nayeli.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Hace dos meses que las autoridades del Ministerio de Salud Pública declararon a La Zurza un área libre de cólera, pese a que el sector se mantuvo como el principal foco de la enfermedad en el país, desde que se detectó el primer caso en octubre del año pasado.

Desde el mismo momento en que se informó del primer caso en el barrio distrital, la intervención de autoridades estatales no se hizo esperar tratando de llevar sanidad al lugar y convertirse en los responsables del control en la propagación de la bacteria.

Hoy, tras cuatro meses de constante monitoreo, los residentes reportan que ha cambiado para siempre su estilo de vida.

“Todo ha cambiado aquí. Lo primero es que ya no escuchas un enfermo y en las mismas casas uno ha empezado a cuidarse”, expresó Luisa al ser cuestionada por LISTÍN DIARIO sobre lo que el cólera les dejó.

Agua saneada

No hace mucho vecinos de algunas casas se quejaban de que el agua que llegaba hasta sus tuberías a veces era hedionda o sucia. Hoy, en todo el perímetro, tienen ubicados para ellos 18 tinacos de agua saneada colocados por la Cruz Roja Dominicana, llenados diariamente por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

“Nosotros venimos todos los días a las doce con dos camiones de agua a llenar los dieciocho tinacos”, expresó Víctor Manuel, uno de los trabajadores de la CAASD que ayer realizaba esa función. Indicó que a veces se sorprende porque al llegar se encuentran con personas a la espera de que completen el llenado.

En principio, cuando fueron propuestos los tanques provisionales, la gente se resistía a realizar el sacrificio de cargar cubetas y galones hasta sus casas y utilizar el líquido, pero ahora celebran el beneficio que les supone tenerlos ahí.

“Imagínate, a falta de agua buena que le llegue a uno a la casa, que no es a todas que llega, es algunas y a veces no se puede ni usar, lo mejor que han hecho es que pusieron esos tinacos ahí. Por lo menos estamos tranquilos sabiendo que con esa agua no nos vamos a enfermar. Eso es lo mejor que nos ha dejado el cólera”, aseguró Modesta Cruz, al caminar por las estrechas calles de La Zurza.

Basura

Hace meses caminar por ese lugar capitalino implicaba hacerlo entre cúmulos de basura, pero las personas aseguraban que no tenían donde depositarla.

Aunque en la actualidad continúa la basura acumulada en la calle sin asfaltar y entre las mismas casas y aceras, ahora cuentan con la ventaja de que poseen varios contenedores instalados por los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente para deshacerse de sus desechos y que sean recogidos directamente ahí por los camiones del ayuntamiento.

Desde los riscos ubicados en La Zurza, que dan a la poza de agua cristalina considerada como uno de los atractivos de la barriada, se han ubicado tres depósitos de concreto con túneles a base de tanques para que quienes viven en lo alto solo deben poner sus bolsas ahí y que estás lleguen solas hasta el destino final.

Sin embargo, en el área específica donde fueron detectados los casos de cólera, continúan quejándose de que hasta allá no llegan las labores de limpieza.