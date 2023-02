Médicos levantan suspensión de servicios a las ARS, pero no aceptarán a Mapfre

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó este martes de la suspensión del paro que han mantenido desde hace meses contra varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Según expresó Rufino Senén Caba, presidente del CMD, las Sociedades Médicas Especializadas pertenecientes a la institución empezarán a prestar servicios a Universal de Seguros, Humano-Primera, Monumental, Renacer y Sigma, no obstante, la decisión exceptúa a la administradora Mapfre.

“Debido a la campaña de hostigamiento y persecución a nuestros colegiados, discriminando en el otorgamiento de códigos en franca violación al artículo 173-3 que impide (a las ARS) el otorgamiento de licencias o certificados para dar servicio de salud a los afiliados”, expresó el galeno, haciendo referencia a los motivos por los que decidieron excluir esta ARS.

Aunado a esto, el galeno expresó que, de forma independiente a este nuevo paso, su lucha continúa, por lo que este domingo el Colegio Médico marchará desde San Juan de la Maguana y si para el próximo siete de marzo no han recibido respuestas desde el gobierno central “se retomará la lucha, profundizándola”.

Caba también expresó su disgusto debido a las recientes declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas.

Según el doctor, a Abinader “no le importa la Seguridad Social”, ya que solo se pronunció una vez sobre el tema en más de dos horas de discurso, a lo que resaltó que nunca fueron mencionadas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ni las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Tal parece que marchas en más de diez grandes provincias él no las ha visto, él no las ha sentido… Al presidente no le importa la seguridad social, nosotros estamos en la calle desde hace un año”, alegó Caba.