Senén Caba: "Al Presidente no le importa la seguridad social", tras no hablar de ARS y AFP en su discurso

Nayeli Reyes

Santo Domingo, R.D.

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, expresó este martes que al presidente de la República, Luis Abinader, no le importa la seguridad social.

Luego de que el jefe de Estado pronunciará su tercer discurso de rendición de cuentas, el galeno ha reaccionado en contra de los datos que expuso concernientes al sector salud. Indicó que solo se habló una vez de seguridad social y nunca fueron mencionadas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ni las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Tal parece que las marchas en más de diez grandes provincias él no las ha visto, él no las ha sentido. Al presidente no le importa la seguridad social, nosotros estamos en la calle desde hace un año”, alegó Caba.

Según indicó, tanto en el gobierno actual como en anteriores siguen destinando únicamente un dos por ciento del presupuesto público para la salud, por lo que no hay verdaderos avances que presumir ante la deplorable condición de los hospitales y el alto costo de los medicamentos.

“Los medicamentos de alto costo el Gobierno no los ha querido adquirir, hay que ver los pacientes con cáncer y otras enfermedades invalidantes, el viacrucis que tienen que hacer en los medios de comunicación pidiendo que los ayuden”, expresó el representante de la comunidad médica.

Agregó que por el momento han decidido detener el paro contra las ARS, excepto la administradora Mapfre, debido a una supuesta campaña de discriminación.

No obstante, indicó que si llegado el 7 de marzo no se han producido respuestas desde el Gobierno central en torno a sus reclamos, se “retomará la lucha profundizada”.