Pacheco no aspirará a la alcaldía del DN porque "hay una decisión tomada en el partido"

Javier Flores | Nayeli Reyes | Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que no se presentará como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), debido a que "hay una decisión tomada en el partido".

"Yo soy un soldado de mi país y de nuestro partido y ya sea que no me gustaría aspirar porque hay prácticamente una decisión tomada de mi partido y es que no me presentaré como precandidato a la Alcaldía del Distrito Nacional", expresó Pacheco al ser abordado por miembros de la prensa.

El legislador señaló que también existe la posibilidad de que no se presente una candidatura para ningún cargo electivo, a pesar de "los buenos números".

Actualmente, no se ha informado sobre si la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, volverá a postularse para un próximo período.

Pacheco dio esas declaraciones en la explanada frontal del Congreso Nacional, donde esta mañana el presidente de la República, Luis Abinader, presenta las memorias de su gestión correspondientes al último año.