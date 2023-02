El lunes Abinader dará señales de que va por la reelección

Guarionex Rosa

Santo Domingo, RD

A dos días de su tercera presentación de memorias de su gobierno ante la Asamblea Nacional, lo que subyace en el escenario de la política dominicana, cómo es que el presidente Luis Abinader dejará en el ambiente alguna señal de una posible campaña de reelección.

Con dos años y medio de mandato, Abinader puede cautivar hasta a quienes no viven de la mano bienhechora del Estado, como el caso de la veterana artista Charitín Goico, quien al momento de recibir la condecoración de Cristóbal Colón abogó por “20 años más”.

La ocurrencia repentista como es estilo de la celebrada artista, recordó el grito que se le pedía a Balaguer, del cual uno de sus tíos fue vicepresidente repetido, quizás no ha salido del subconsciente de muchos que se acomodan bien al gobierno de turno y no quieren cambiar.

Cambio fue precisamente lo que ofreció Abinader cuando lanzó su candidatura y derrotó al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para terminar dos reelecciones consecutivas y 16 años seguidos de mandato de la otrora poderosa maquinara política y electoral.

Abinader no puede hacer otra cosa que presentar las memorias del gobierno y de sus ministros el próximo lunes cuando llegue a la Asamblea Nacional donde tiene tantos amigos que le han ayudado a pasar importantes leyes y préstamos en dólares y pesos los pasados 2 años.

El presidente llevará una carpeta de nuevos proyectos y reintroducirá otros ante senadores y diputados que cada vez lo aprecian por el estilo de gobernar que ha llevado y en el cual caben en su afecto todos los que están dispuestos a dialogar, con la excepción de radicales.

Si bien no se podría pronunciar sobre su reelección porque sería grotesco, el cúmulo de informes económicos, de turismo, construcciones de obras públicas y carreteras, de escuelas y hospitales le dan valor al gobernante para concluir en que ha hecho una obra destacada.

Abinader cree que todo lo que prometió a comienzos de su gobierno se ha podido cumplir o está en el proceso, según ha dicho, aunque sus opositores lo atacan por todos los flancos, tanto porque alegan que ha crecido la inseguridad, como por el alto costo de la vida. Una nota que publicó Listín Diario ayer enumera varias promesas no cumplidas para el 2022.

Leonel, el contrincante

Uno de sus críticos, el doctor Leonel Fernández, que sería su principal contrincante si el presidente fuera a la campaña electoral del 2024, levantó hace días un aguacate para demostrar que el costo de la vida está alto. Volando más arriba, Abinader inaugura escuelas y abre hoteles.

El activismo de Abinader no tuvo tregua en los últimos días. El miércoles de la semana pasada el gobernante viajó a Azua para inaugurar la circunvalación con extensión de 13.5 kilómetros. La obra le costó al país RD$5,000 millones, para beneficiar a 800 mil habitantes.

El domingo pasado anunció desde la misma región que la presa Monte Grande estará lista en julio según las informaciones dadas por los contratistas. En Barahona, el presidente inauguró el polideportivo Enriquillo y el remozamiento de playa Los Patos y playa Quemaíto.

La economía mejor

Abinader, apoyado en los números que ofrece el Banco Central y el Ministerio de Turismo, sobre el fortalecimiento de la economía, lo que es refrendado por los organismos internacionales y las calificadoras de riegos, tiene sus elementos para encarar a los críticos.

A finales de enero el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu informó que la economía dominicana había crecido 4.9% durante el año recién concluido. Posteriormente informó que las remesas llegadas al país habían alcanzado US$802 millones en enero 2023.

Las remesas crecieron un 5.6% respecto al mismo mes del año pasado exhibiendo un aumento interanual por unos 42.7 millones adicionales a los recibido en 2022 y 9.2 millones adicionales respecto al año 2021.

Valdez Albizu continuó durante febrero la ronda de reuniones con los empresarios, industriales, promotores de las viviendas y otros para pasar revista a las decisiones de la Junta Monetaria a fin de favorecer al público a través de esos sectores.

El miércoles pasado se reunió en las oficinas del Banco Central con la directora asociada para Servicios Bancarios y Financieros de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos, señora Audrey Linthorst, a quien agradeció el apoyo de su organismo en materia digital bancaria y para la elaboración del proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Joel Santos informó que el gobierno construye obras en todo el país por RD$250, 000 millones. Entrevistado por los periodistas Dania Goris y Héctor Linares, productores del programa Puntos de Vista de Colorvisión, el funcionario dijo que la inflación está por debajo de 8%.

Hay también quejas

Las críticas no faltan a la obra del presidente Abinader y es posible que se intensifiquen a medida que al presente año preelectoral avance. En cualquier caso, el incumbente tiene sus grandes ventajas como las tuvieron el ex presidente Fernández y el ex presidente Medina.

Los adversarios del presente gobierno esperan que se desgaste, aunque los partidarios, lo contrario. Abinader está en una carrera con el tiempo a su favor. A menos que durante el presente año ocurrieran acontecimientos ahora fuera de ponderación, al presidente le iría bien si se postulara.

El flanco al parecer débil del régimen sobre la seguridad ciudadana lo manejan bien los ex generales de las Fuerzas Armadas y la Policía que están afiliados con Fernández. Uno de ellos, Rafael Guillermo Guzmán Fermín dice que “los ciudadanos vivimos en condiciones de terror, incertidumbre y desasosiego ante el impacto del crimen”.

Para ello, el ex jefe policial y político propone “el diseño de las estrategias de seguridad ciudadana, que al ser proactivas, deben de ser integrales”. Sin que tenga mucho que ver, al régimen le caen desgracias ajenas como la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas y casos aislados en que policías matan ciudadanos indefensos, como el caso de un niño en Santiago.

A Abinader, de postularse, le favorecería cuán disgregados están los partidos que antes eran mayoritarios. Algunos como el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y Reformista Social Cristiano, PRSC, apenas aparecen en las encuestas de opinión. Luce como si tuvieran más dirigentes que miembros. Ya no calificarían para ser “visagras”.