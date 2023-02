Robert W. Thomas: "RD se encuentra en un proceso de transformación”

Javier Flores

jesus.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robert W. Thomas, exclamó que el país se encuentra en un "proceso de transformación" y que el mismo se ha producido en un proceso de inestabilidad internacional.

"Sin embargo, mientras el caos se desata en todo el mundo y se cuestiona la noción misma de democracia, los Estados Unidos y la República Dominicana han seguido trabajando juntos para promover la estabilidad y proteger nuestras democracias. De hecho, creo que la República Dominicana se encuentra en medio de una notable transformación, y ha sido un gran honor para mí dirigir el equipo del Gobierno de los Estados Unidos mientras les apoyamos para que avancen, aun cuando una gran parte del mundo retrocede", expresó Thomas.

Al pronunciar las palabras centrales en lo que fue una recepción para despedirlo formalmente, Thomas señaló que la corrupción ha sido el eje central del plan de Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ya que es un proceso inverso al del desarrollo.

"De todos los temas con los que he tenido la oportunidad de comprometerme durante mi estancia aquí, creo que este es el más importante. El pueblo dominicano ha estado exigiendo el fin de la corrupción y sus líderes han respondido aprobando leyes como la de Extinción de Dominio. Por eso invito a los líderes dominicanos a seguir adelante con las reformas anticorrupción, para que no se pierdan avances cruciales", manifestó Thomas.

Aceptación

El encargado de negocios señaló que agradece la forma en que la comunidad Dominicana lo aceptó aun cuando forma parte de la comunidad LGBTQ+.

"Como miembro de la comunidad LGBTQI+, hay muchos lugares en el mundo donde no soy bienvenido. Hay lugares donde simplemente no es seguro viajar para mi familia y para mí...pero la hospitalidad y la franqueza con la que me han acogido a mí y a mi familia me han conmovido profundamente durante mi estancia en la República Dominicana, y llevaré a este país y a ustedes, en mi corazón para siempre. Mi experiencia me ha demostrado lo acogedor que puede llegar a ser el pueblo dominicano", exclamó Thomas.

El mismo aprovechó la ocasión para destacar las colaboraciones entre ambos países y la calidad de relación que han construido en su gestión.

“Durante muchos años, nuestros dos países han colaborado en todos los ámbitos, desde la seguridad y el comercio, la educación y el desarrollo hasta la energía, la salud, la lucha contra el crimen transnacional y mucho más. Dado el alcance de nuestra colaboración, me atrevería a decir que no existe en el caribe una relación bilateral tan extensa, profunda y valiosa como la de los Estados Unidos y la República Dominicana”, sostuvo.

Se recuerda que a inicios de este mes, Thomas informó en una entrevista que dejara el puesto debido a que aceptó un trabajo en la Secretaría de Estado estadounidense; tras asumirla en enero del 2021.

Sin noticias de un nuevo embajador

El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país señaló que aún no tiene conocimiento sobre cuando su gobierno estaría nombrando un nuevo embajador ni señaló cuál sería la persona a cargo del cuerpo diplomático estadounidense.

Al ser cuestionado por los miembros de la prensa, Thomas acotó que las relaciones entre ambos países no se sustentan en el "cambio de personalidades diplomáticas, sino en los aportes que se hacen uno al otro".

"Sí, es verdad, tenemos miles de personas trabajando arduamente y todos los días en la embajada, pero las relaciones entre nosotros no se tratan de un solo hombre, se trata de los millones de dominicanos que están en los Estados Unidos, de la gran cantidad de estadounidenses aquí, es el trabajo y los resultados que hemos hecho juntos", manifestó el encargado de negocios.