En próximos meses comenzará la edificación del “Monumento a la Paz”

Ángel Valdez

Santo Domingo RD

La obra artística que, para los organismos de seguridad, simboliza la lucha contra el porte ilegal y tráfico de armas, ya se acerca al momento de exhibición.

El Ministerio de Interior y Policía (MIP), a través del director de comunicaciones Ricardo Fortuna, informó que durante este 2023, se iniciará la construcción del “Monumento a la Paz”, para entregarse en los próximos meses.

La escultura estará compuesta por los artefactos recolectados por las diferentes agencias del gobierno que pertenecen a la estrategia integral de seguridad ciudadana “Mi País Seguro”.

El creador de la obra será el artista Raúl Tamayo Morilla Rodríguez, quien resultó ganador en el concurso “Arte por la Paz”, ejecutado por el MIP y otras instituciones gubernamentales en el marco del programa de “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.

Con relación al proceso del plan estratégico y a las armas que formarán parte del monumento, fortuna explicó que las armas son entregadas al MIP, por la Procuraduría General de la República, para Garantizar “transparencia total al número de armas que recibimos, además, los artefactos son eliminados, no vuelven a las calles”.

En ese sentido, resaltó que anteriormente la población no tenía seguridad de que las armas incautadas siguieran el proceso establecido, “sino, que había una especie de tráfico de armas, asignación ilegal de esas armas, ahora si tiene valor la realización del Monumento”.

Al momento de que periodistas de este medio preguntarle a Fortuna como garantiza que la práctica no se desvanezca en el próximo cambio de gestión, el funcionario afirmó que “quizás, lo útil sería que como política de estado podamos mantener este ejercicio que viene desarrollando la institución desde que inició la gestión con esos dispositivos que están en las calles”.

El incumbente aclaró que los artefactos incautados en todos los casos no fueron recopilados al grupo de armas que participan en crímenes delictivos, “también hay gente que entrega su arma porque no quiere tener el arma, hay casos de usuarios que no renuevan la licencia y se le incautan.

Asimismo, recordó que la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, a la que pertenece el Plan de Entrega Voluntaria, cuyo piloto fue ejecutado en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, el pasado 4 de junio, estableció que la institución gestiona instalar la obra con el apoyo del Ayuntamiento del Distrito Nacional en esa demarcación.

El concurso contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y la Organización de Estados Americanos (OEA).