El “túnel” de Capotillo sigue igual

Sauro Scalella

sauro.scalella@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Luego de un reportaje publicado por Lecturas de Domingo titulado “No hay luz al final del Túnel”, la Corporación Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), prometieron los “trabajos de remozamiento” a la cañada que, por más de 20 años, se ha mantenido cubierta por la única calle que atraviesa de punta a punta esa demarcación.

Ante esto, moradores de ese barrio han manifestado su descontento tras las constantes promesas que han recibido, pero que nunca se han cumplido.

El 20 de enero el director de la Caasd, acompañado de la senadora por el Distrito Nacional y el presidente de la Junta de Vecinos, Aris Sosa, entre otras personas, visitaron el Túnel de Capotillo, donde dejaron “iniciadas” las obras de reconstrucción.

Sin embargo, 17 días después, las expectativas e ilusiones de residentes se han desvanecido, ya que, según ellos en esa localidad “prometen y prometen” pero, no hacen nada.

Todavía no han hecho nada. No han vuelto más. Aquí nada más prometen y prometen…, aquí vienen 70 mil personas a prometernos que nos van a arreglar el Túnel, la cancha y vienen en momentos a hacernos reuniones y más nunca”, expresó un residente, quien no quiso ser identificado. “Ya estamos cansados de eso”, añadió el joven disgustado.

De igual forma, Robelis Mosquea catalogó la visita de las autoridades como una cuestión “política” y, en buen dominicano, como un “allante”.

“Esas son como promesas que no son reales por lo que yo estoy mirando ahora. Ya eso se quedó ahí”, dijo Mosquea.

Luego de las frecuentes denuncias, habitantes suplicaron a la Caasd la remodelación del lugar debido a las complicaciones que se originan cada día.

“Nosotros le pedimos que nos arreglen el Túnel. Eso es lo que nosotros queremos”, exhortaron dos residentes.

De acuerdo con un comunicado de la Caasd, el proyecto de remozamiento de la cañada consiste en sustituir la losa de techo de la alcantarilla tipo “cajón”.

La cañada del sector expulsa olores malolientes, el cual ha estado afectando a moradores del Túnel, según se ha podido constatar en dos visitas que ha realizado este medio.

Además, los rincones, en su gran mayoría, se encuentran sucios y arropados de enormes escombroscomo ruinas de viviendas y hojas de zinc oxidadas.

A pesar de las quejas de habitantes en esa demarcación, el presidente de la Junta de Vecinos, Aris Sosa, confirmó que la obra fue “aprobada” y se encuentra en proceso de “licitación”, mientras que aún no han establecido una fecha de inicio.

También, Sosa aclaró que en ese proyecto no hay “desalojos”, sino reconstrucción del Túnel, la electricidad y el agua.

Más quejas La estrechez en la calle constituye otra problemática en el barrio, debido a que dos vehículos, en ambas direcciones, no pueden transitar con normalidad.

“Por el Túnel estar malo y muy estrechito, vienen ustedes entrando con un vehículo y viene otro más atrás, y tu con una gente malo se te muere”, de esta manera se quejó otro joven, quien quiso proteger su identidad.

Por otro lado, Jefry Lopez, también reclamó por el mal estado de la cancha de baloncesto, la cual es parte de los trabajos de la Caasd, según sus declaraciones.

“La cancha tiene mucho tiempo así. No podemos jugar”, lamentó Lopez, al tiempo que pidió a las autoridades que la arreglen.

“Que nos ayuden con esa cancha para que uno pueda jugar un sábado o un domingo para uno despejar la mente. La delincuencia está demasiado fuerte y nosotros queremos estar tranquilo”, expresó Lopez.

Además, Jefry opinó acerca de la visita de la Caasd en su barrio, alegando que eso fue “por votos”.

Y el morador concluye: “Cuando estén en política vuelven de nuevo. Esa gente nada más vienen a buscar votos aquí”.