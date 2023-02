Estudiantes de Inglés de Inmersión claman al Mescyt por maestros para iniciar clases

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

Estudiantes del Programa de Inglés de Inmersión para la Competitividad 2023 clamaron al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), por maestros para poder iniciar sus clases.

Los alumnos de los centros ubicados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Cristóbal, Universidad Nacional Evangélica (UNEV), el Centro de idiomas y tecnología Memphis, en los Alcarrizos e Incanet denunciaron que todavía no han podido iniciar la docencia correspondiente, debido a que no hay personal que les imparta las clases diarias, como lo estipula el programa.

Y por el contrario, aseguraron, que los tienen en un “vaivén”, sin respuestas y con la incertidumbre de no saber cuándo podrán estar en las aulas adquiriendo conocimientos del nuevo idioma.



Estefany Martínez manifestó que cuando va al recinto a preguntar sobre el inicio de las clases y qué está pasando, el coordinador dice que “ni el mismo sabe cuándo iniciarán, ante la gran falta de profesores”.

Pese a que la convocatoria de maestros se realizó en octubre de 2022, aún no le han dado entrada a los nuevos maestros, lo que está ocasionando retrasos en decenas de centros a nivel nacional, explicaron los estudiantes.

Del mismo modo, Ayde Suero, de la Unev, declaró que lo que se le ha informado es que algunos han iniciado, pero no van todos los días, debido a que solo hay uno o dos profesores.

Suero aseguró que teme que las clases inicien más tarde y la razón es porque no podrá aprovechar al máximo el año. “Ya no será un año como ellos dicen, será menos… y ya estamos a mitad de febrero y no dicen nada”, dijo.

Van dos días a la semana

Por otro lado, algo no les agrada a los estudiantes y es el hecho de que están solo yendo dos o tres veces a la semana cuando el programa está diseñado para que sea “inmersivo”, es decir, todos los días, por la falta de docentes.

Martínez, residente en San Cristóbal, manifestó que para muchos ha sido un sacrificio estar en el programa de inglés y que quiere ir todos los días, debido a que “está haciendo el mayor esfuerzo al tener que trasladarse desde su pueblo natal porque quiere aprender el idioma”.



“Este es un problema que no solo está afectando a nuestro centro, sino a muchos más, esta desorganización que hay”, expresó.

“Pedimos que, por favor, el Mescyt nos envíe maestros, porque sólo tenemos dos, uno o ninguno, y muchos estudiantes tenemos el hambre de aprender”, protestó otra estudiante, cuyo nombre pidió fuese reservado por miedo a que le fuese quitada la beca estudiantil.