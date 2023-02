Dueños niegan arreglos en edificio caído en La Vega

Onelio Domínguez

La Vega, RD

Los representantes legales de los dueños de la mueblería cuyo edificio colapsó en La Vega, donde falleció una persona y dejó otras heridas, rechazaron la acusación del ministerio múblico y alegan que no está comprometida la responsabilidad penal en ese hecho.

Luis Feliz, abogado de los ejecutivos de la empresa Multi Muebles, calificó el colapso del edificio como “un hecho fortuito”, y negó las acusaciones del ministerio público, de que los ejecutivos de la empresa realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos correspondientes.

“Nosotros sostenemos que no fue así, que no se estaba realizando ninguna construcción o modificación dentro del inmueble y que no están comprometida ningún tipo de responsabilidad penal de Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte, que todo lo ocurrido fue un caso fortuito”, indicó Feliz representante legal de los imputados.

Dijo que los propietarios del edificio de Multi Muebles han estado hombro con hombro con las víctimas y sus familiares, no se han ausentado, no han salido del país y han estado día a día después de la tragedia que cobró la vida de una persona.

La empresa R & S Multi Muebles, S.R.L a través de sus abogados, informó que los propietarios, Jesús María Sánchez y Jorge Alberto Rosario, están preparados para hacer frente a las próximas acciones por parte de la Fiscalía de La Vega.

Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte fueron arrestados mediante orden judicial en una de las oficinas de su propiedad localizada en la avenida Pedro A. Rivera.

Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir que allí trabajaban en construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia).