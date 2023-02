Para los padres de Esmeralda Richiez el profesor era su amigo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El padre de la adolescente Esmeralda Richiez, quien fue encontrada muerta en su habitación en Higüey, dijo que desconocía que su hija tenía un vínculo más allá que el de amistad con el profesor John Kelly Martínez (Yonqueli), principal sospechoso en el caso.

"No sabíamos que tenían una relación, solo que eran amigos. Ella le decía a su mamá que ella no tenía ningún noviecito, a pesar de que ella le dijo que no tenía problemas en tener una relación a la casa", dijo Eligio Richiez Castillo, en una entrevista publicada en redes sociales.

De acuerdo con Richiez Castillo, el profesor de matemáticas fue a la casa de la jovencita con otras tres amigas para pedirle permiso a la madre de Esmeralda, Isabel Martínez Richiez, porque quería salir a dar "una vuelta". La madre aceptó con la condición de que llegaran temprano, ya que iba a salir a las 8:30 de la noche.

Cuando su padre llegó de la iglesia, se percató que su hija todavía no había llegado y la llamó casi a las 10:00 de la noche, y ella le dijo que ya estaba de camino a la casa porque supuestamente había ido a la playa El Macao.

La chica llegó a la casa a las 10:50 de la noche en el vehículo del profesor, donde también había otras jóvenes, una de las cuales una se quedaría a dormir en su casa.

Pero cuando Esmeralda entró se percataron que se veía "rara" y "pálida", y cuando la vio sangrando pensó que había sido abusada sexualmente, sin embargo, su hija le dijo que no le pasaba nada malo.

El padre le preguntó a la amiga de Esmeralda si habían abusado a su hija, y ella también le recalcó que no había pasado nada y que Esmeralda solo había tomado una cerveza.

Eligio Richiez Castillo le preguntó nueva vez a su hija si se sentía bien, porque la veía sangrando, pero ella le dijo que estaba bien, que la dejara tranquila porque ya se iba a dormir.

A las 6:30 de la mañana del otro día, su padre se levantó para despertar a su hija para ir a la escuela, pero vio que su cama estaba ensangrentada y la chica estaba en el piso del baño sin signos vitales.

Dijo que luego se enteró de que la jovencita fue llevada por el profesor y las tres amigas a un hospital de Bávaro porque sangraba mucho, pero ella no quiso ingresar a emergencias, y que por ende la llevaron nueva vez a su casa.

La muerte de la adolescente, de 16 años, ha creado conmoción en la sociedad luego de que se difundiera que el profesor de matemáticas habría abusado sexualmente de la jovencita, quien luego quedó embarazada y le suministrara cinco pastillas para que abortara.

John Kelly Martínez fue arrestado por su vinculación con el caso.