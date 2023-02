Mis profundos agradecimientos a todos los amigos dominicanos

Zhang Run

Santo Domingo

Cuando los lectores amigos tengan en su mano este artículo, ya he asumido mi nuevo papel como Embajador de China en México, culminado apenas mi misión diplomática en la República Dominicana.

Con el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y la República Dominicana en mayo de 2018, se abrió un nuevo capítulo en cuanto a las relaciones entre los dos países. En agosto del mismo año, me embarqué en el viaje, con sentido de misión sublime y enorme entusiasmo, como el primer embajador de la República Popular China en el país, y arribé a este “país colocado en el mismo trayecto del sol”.

He sido muy afortunado de ser destinado, con mi primer nombramiento como embajador, a un país tan hospitalario y con paisajes tan pintorescos como es la República Dominicana. Durante más de mil días y noches, he tenido oportunidad de visitar numerosas ciudades y pueblos, ubicados en los cuatro rumbos del este al oeste y del norte al sur del país, para tener el trato de cerca con gentes de diferentes sectores sociales. Todo ello me ha dejado guardado en el corazón muchos hermosos e inolvidables recuerdos.

Tengo guardado para siempre los rasgos históricos de la Zona Colonial de Santo Domingo, la prosperidad de Santiago de los Caballeros, las arenas finas y suaves de las playas de Punta Cana y otros lugares, la escena espectacular cuando las ballenas se saltaban para arriba en la Bahía de Samaná, la inmensa forestación verde de Manabao, los mangos dulces y jugosos de Baní, los bailes apasionados del Merengue, y el delicioso cerdo asado en puya de la Avenida Luperón, etc..

A lo largo de cerca de los cinco años, las relaciones bilaterales han cosechado resultados fructíferos bajo los esfuerzos conjuntos de ambas partes, dando múltiples “jonrones” maravillosos. La confianza política mutua bilateral ha venido potenciándose gradualmente. En junio de 2021, el presidente Xi Jinping y el presidente Luis Abinader mantuvieron la primera llamada telefónica, con la que trazaron el rumbo para el desarrollo de las relaciones bilaterales. En noviembre de 2018, el entonces presidente Danilo Medina realizó una visita histórica a China. Tenemos fluidos intercambios tanto estatal como parlamentario, judicial, económico y comercial, académico, turístico, de medios de comunicación y entre otros. Hoy en día, desarrollar las relaciones con China es un consenso de todos los sectores de la República Dominicana.

A lo largo de cerca de los cinco años, nuestra cooperación práctica ha dado resultados fructíferos. China ha cumplido decididamente con los compromisos contraídos de hacer de la vacuna contra el Covid-19 un bien público global, y ha llevado a cabo una cooperación fructífera con la parte dominicana. Por ello, últimamente el Senado de la República Dominicana dio un reconocimiento al Gobierno chino. Ambas partes hemos efectuado la firma de más de 20 acuerdos, con los que ya tenemos forjada una estructura de cooperación. La República Dominicana es el mayor socio comercial de China en el Caribe mientras China mantiene su posición como el segundo socio comercial más importante de la República Dominicana. El volumen de comercio bilateral del año 2022 ha registrado un crecimiento de 112% en comparación con el año 2018 cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. De ello, la exportación dominicana hacia China ha triplicado, mientras la proporción de productos manufacturados exportados a China mantiene una tendencia creciente.

A lo largo de cerca de los cinco años, China y la República Dominicana hemos persistido en el apoyo mutuo. Las dos partes han mantenido una estrecha comunicación y coordinación sobre cuestiones relacionadas con los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno. La República Dominicana siempre ha acatado al principio de Una Sola China y respalda a China en cuestiones relacionadas con Xinjiang, etc. Ambas partes abogamos y efectuamos el multilateralismo verdadero, y contribuyimos con nuestros esfuerzos a la paz y al desarrollo mundiales en aras de impulsar la construcción de la comunidad de destino de la humanidad.

Igualmente en estos cerca de cinco años, los intercambios humanísticos y culturales han presentado esplendores llamativos. Varias delegaciones culturales chinas visitaron a la República Dominicana con espectáculos tradicionales como danzas o músicas folclóricas y artes marciales, etc.. Tenemos hermanadas seis pares de provincias o ciudades, y gracias a ello, hemos logrado profundizar y consolidar las relaciones a nivel local. Se inauguró el Instituto de Confucio en INTEC y también el pabellón chino en el Museo Faro a Colón. Muchos colegios han abierto clases de mandarín.

Precisamente gracias a los apoyos decididos de personas visionarias de diferentes sectores de ambos países, las relaciones bilaterales se han desarrollado hasta donde estamos. En esta ocasión de despedida, me siento muy honrado de extender mi más alto respeto y sincero agradecimiento a todos los amigos dominicanos y compatriotas chinos, ¡Muchas gracias por su firme y fuerte apoyo a mí propio y al trabajo de la Embajada! Valoro muchísimo la profunda amistad con todos los amigos de diferentes áreas. Sea donde esté, tienen con ustedes un eterno amigo del pueblo dominicano.

Las relaciones chino-dominicanas se caracterizan por ser una “agenda positiva” que posee un enorme potencial de desarrollo y un porvenir prometedor. Para el año en curso, vamos a abrazar el quinto aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Esperamos que ambas partes podamos aprovechar a lo máximo esta oportunidad para intensificar los intercambios presenciales y la cooperación práctica en varios campos, desplegar intercambios en experiencia de gobernanza y consolidar la amistad entre los dos países, con miras a impulsar las relaciones binacionales a un nuevo nivel.

Zhang Run, Embajador de China en RD