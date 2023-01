Implicado en caso Medusa busca hoy obtener su libertad

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD.

El imputado Jonathan Rodríguez Imbert, el exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, vinculado en el caso Medusa, busca hoy obtener su libertad, mediante el conocimiento de una revisión de la medida de coerción.

El juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá en las próximas horas la solicitud de la revisión de la medida, interpuesta por su abogada Ingrid Hidalgo.

Mientras que, para este jueves, el tribunal tiene pautado el conocimiento del cese de la prisión preventiva presentada por los imputados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo.

El 18 de enero pasado, el magistrado dispuso el arresto domiciliario del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa, luego de variar el cese de la prisión preventiva que pesaba en su contra.

El tribunal además le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.

Imputados

En torno al caso figuran como imputados además Jenny Marte, ex encargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.

En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del ex procurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa, está colaborando con el ministerio público.

Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana llegaron a solicitar su extradición.