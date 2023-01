Dominicano que rescató a mujer en Boston: “Yo no lo pensé dos veces y salí corriendo hacia allá”

Redacción Digital

Boston, Massachusetts

Adolfo Molina Burgos, el joven que rescató a una mujer que quedó inconsciente mientras manejaba su vehículo por la autopista interestatal ruta 93 en Boston, manifestó que no lo pensó dos veces en asistir a la conductora que estuvo a punto de sufrir un accidente.

“Yo no lo pensé dos veces y de una vez le dije al amigo mío ¡párate!, abrí mi puerta y salí corriendo para allá, al punto de que una guagua negra casi me choca”, dijo Molina Burgos.

El joven, en una entrevista otorgada al usurario “freeme316” en la red social TikTok, contó que el suceso ocurrió cuando el criollo iba camino al aeropuerto a buscar un amigo y se percató de que el vehículo en que iba la persona rescatada se estaba moviendo de carril de manera inusual porque la persona que estaba dentro iba desmayada.

El joven, al ver la situación, sin titubeos salió corriendo hacia el vehículo de la mujer inconsciente y no paró hasta detener el jeep descarrilado.

“Yo iba a buscar a mi amigo al aeropuerto de Boston por la ruta 93 y nosotros vimos que todos en la carretera estaban reduciendo la velocidad. Nosotros íbamos por el carril de velocidad baja, el mismo en el que la mujer inconsciente estaba y cuando nos pusimos a la misma altura yo vi que estaba desmayada, ahí fue que le pedí a mi amigo que se parará”, explicó el criollo.

Molina Burgos indicó que tuvo que maniobrar para poder detener el vehículo que aparentaba estrellarse con los muros divisorios de la autopista.

“La primera vez no agarré bien el manubrio y seguí intentando, pero por la nieve iba resbalando, cuando logré agarrar bien el manubrio me di cuenta de que estaba cerrada con seguro, por lo que no me quedo ms remedio que tratar de mantener el vehículo en el paseo hasta llegar al uno de los distribuidores donde se detuvo”, indicó.

Inmediatamente, se detuvo el jeep, llegaron algunos oficiales quienes rompieron el vidrio y sacaron a la mujer para darle los primeros auxilios.

El joven se ha hecho popular luego de que en varias redes sociales se difundiera un video que demuestra cómo asistió a la mujer y evitó que sufriera daños mayores.