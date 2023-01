Patria: Un homenaje a la República Dominicana

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

República Dominicana es un país de lleno de colores y sabores, de historia y valores, que ha recibido a lo largo de los años un sin números de homenajes, desde lo político a lo artístico.

La inmensidad de belleza que invade este pedazo de isla encanta a quienes en ella radican, así como aquellos que la visitan.

Este país caribeño es una mezcla de colores que sirve de inspiración para crear lo mejores lienzos, las músicas más movidas y los poemas más cultos del mundo.

El activo verde de las montañas, “el azul profundo del cielo, el suspiro blanco de la luna y rojo destello desde sol”, forman los mejores atardeceres.

Parte de las riquezas que posee este país está reflejado en el documental “Patria: Un homenaje a República Dominicana”, del poeta Juárez Víctor Castillo.

En el audiovisual, con una duración de 20 minutos, se puede observar 114 imágenes poéticas del fotógrafo Domingo Batista que solo en este país se puede capturar.

Aunque no hace falta enfocar el objeto para hacer magia con una cámara, pues (…) ella de por sí está enfocada. Es asombrosa en cado uno de sus rincones descubiertos y por descubrir.

La divinidad que deslumbra esta nación se puede apreciar a través de las fotografías de Batista, la cual hace una conjunción perfecta con la composición de Castillo.

La colección de retratos y la poesía de este video hacen una armonía de la que no existe manera de separarla.

Castillo contó que este poema titulado ‘Patria’ lo escribió como un tributo a la bandera. Un lienzo que simboliza no solo lo mucho que significa RD desde el punto de vista material, sino de los valores y la historia que hay detrás de su confección.

Su propósito con este trabajo no es solo documental: “Nosotros fuimos bendecidos por el señor, con una patria sustentada en valores muy altos. Por eso nuestro lema es Dios, Patria y Libertad”.

Confesó que la relación entre Batista y él, le permitió buscar entre sus álbumes de fotografías y elegir las necesarias para la lírica de la composición

De acuerdo con Castillo, la finalidad de este tema musical, es construir un homenaje a la República Dominicana, pero también un estímulo, no solo los dominicanos, sino también a los que nos percibe desde afuera.

El dominicano ama a su pueblo, -dice- “que no se lo manifieste muy a menudo no significa que no lo tenga”.

Este video fue publicado el pasado 26 de febrero, día del Natalio Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana.

Su autor no pretende con el mismo nada nuevo ni raro, sino demostrar que: “Somos dominicanos, étnicamente, políticamente y espiritualmente. Y eso fue lo que percibió Duarte como proyecto de nación”

Dijo, emocionado, que el hecho de crear una obra poética para su país y de expresar lo que siente a través de la poesía es algo innato que coincide con el sentir y el hacer de todos los que nacieron en esta media isla.

“En el juramento trinitario, Duarte jura ante Dios crear la RD. Tenía un compromiso con el señor. Por eso esto que hice es un homenaje, un agradecimiento, un llamado a amar nuestro país”.

Datos del productor

Juárez Víctor Castillo, Abogado en ejercicio intenso en distintas ramas del derecho, pero también un aficionado y cultor de la poesía y la música.

Creador de audiovisuales sobre la República Dominicana desde 1993, año en que salió la primera obra titulada “El Banquito de Coral”, resaltando la hermosura de esta tierra.

Datos del artista

Domingo Bastita, es un fotógrafo profesional. Dirigió el ‘Grupo fotográfico jueves 68’ a partir 1969, donde desarrolló su carrera artística, influenciado en las artes visuales dominicana, desde entonces se le considera el maestro del arte fotográfico dominicano.

En su trayectoria ha realizado más de 70 exposiciones individuales y colectivas en Francia, Alemania, España, Italia, Japón, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Trabajo que lo ha llevado a ser merecedor de más de 30 premios nacionales e internacionales.

Fragmento en prosa del texto del audiovisual

El poema interpretado por el mismo autor, describe la Bandera dominicana como mariposa de terciopelo… que hoy rebosas tan hondamente nuestras almas…

Un suspiro blanco de la luna…. Un rojo destello desde sol… Un azul profundo como el cielo… Una cruz de plata sobre el mar…

Eso que arrullan las estrellas en la noche… Mucho más allá de la brisa en el palmar…

Lo que susurran tus olas… Cuando acarician tus arenas… Más allá del viento y de la sal…

Más allá del requiebro cristalino de tus ríos… Del beso del rocío en la verde mejilla de tus pastos… Más allá de la mágica bruma del crepúsculo… Cuando cae en tus montañas… A descansar.

¿Qué eres?… Mariposa de terciopelo… Si no un dorado manojo de limpias ilusiones… La bravía e invicta quiera del deber… El estoico logro del sudor… La victoria insigne de las lágrimas y los sueños… de todos… y todas tus valientes… Resonar de clarines y tambores… enamorados de aquel amanecer…

Recostada estás… Patria… Silente… Perenne… En esa excelsa dimensión en la que viven juntos… Nuestro hoy… Nuestro mañana… Y nuestro ayer… Como un hermoso santuario del coraje… Como un Altar sagrado… Donde solo oficia Los Ángeles Dorados… de nuestra Libertad.

Has sido el velero de luz, de tantas esperanzas… La infinita razón de tantos desveloS, de tantos empeños. El sagrado norte de las almas nobles... de tantos y tantas… ya idos...