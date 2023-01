El remozamiento de la autopista Duarte genera ola de temores

Sauro Scalella

Santo Domingo, RD

Inquietos y llenos de dudas están los conductores públicos integrados en la Asociación de Chóferes de la Ruta de Pantoja Kilómetro 9 (Asochopank), al desconocer dónde serán ubicados al entrar en ejecución los trabajos de remozamiento de la autopista Duarte, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y la Constructora Malespín.

Los chóferes dicen que el Ministerio no les ha informado “nada” respecto a su reubicación, salvo la orden de “desalojar” el espacio del kilómetro 9 que, durante más de 30 años, han estado ocupando como ruta de carros públicos.

“Ellos solamente vinieron aquí y dijeron que nos iban a dar equis tiempo para desalojarnos, pero nunca nos dijeron a nosotros dónde nos van a ubicar, ni nada”, dijo un conductor.

“Solamente vinieron y nos entregaron un documento, que es para nosotros retirarnos de aquí”, indicó, por su parte, Francisco Guillermo Crispín, encargado de la ruta que opera en esa autopista.

De acuerdo con Crispín, Obras Públicas les notificó desalojar la zona en noviembre del año pasado, pero al día de hoy, él y los demás conductores del sindicato están “en el aire y con incertidumbre”, tras no saber qué harán con ellos.

“Ahí cayó el 9”, fue la expresión que utilizó Carlos Sánchez, chófer de la ruta, al referirse al espacio que, una vez finalizados los trabajos, tendrán que abandonar.

“Porque nada más no es a nosotros, es a todos. Cuando ya nosotros no podamos dirigirnos al 9, ya no habrá nada”, lamentó.

“Se acabó el concho...”

“Ya nos sacaron, porque nosotros venimos de Pantoja hasta aquí y con el proyecto que ellos dicen que tienen, cuando ya esté reorganizado, ya uno no podrá subir aquí (al kilómetro 9). Ahí mismo se acabó el concho para nosotros”, advirtió Sánchez.

Asimismo, aseguró que esa situación les va a afectar en el ámbito económico porque su única fuente de ingreso es trabajar como conductor de carro público, al igual que el resto de sus compañeros.

“De esto es que uno vive y los que tenemos familia, en el momento que ya no nos busquemos el peso, estaremos sentados en la casa, sin trabajo”, expresó.

Reclaman solución

Ante la preocupación que se arraiga entre más de 150 chóferes que operan en la ruta del kilómetro 9 de la autopista Duarte, el ciudadano Carlos Sánchez, que salió en defensa de ellos, pidió a las autoridades de Obras Públicas buscar una mejor manera de reorganizarlos.

El reclamo tiene que ver, aparte del desalojo, con la introducción de corredores o minibuses que circulan en el sector, luego de finalizados los trabajos, según confirmó el encargado de Asochopank, Guillermo Crispín.

“Queremos que el gobierno nos ubique un lado, porque nosotros queremos brindarle el servicio hasta que lleguen los minibuses que, supuestamente, van a meter para allá (en Pantoja)”, dijo Crispín.

Por su parte, Sánchez afirma que no se opondrán al sistema de autobuses.