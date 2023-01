Abinader vuelve a advertir riesgos por crisis en Haití

Buenos Aires, Argentina

El presidente Luis Abinader aprovechó su participación en la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para expresar la preocupación de República Dominicana ante la crisis económica, política y social que atraviesa Haití, donde enfatizó que el país no tiene la solución a la situación.

En su alocución Abinader dijo que no podía dejar de recordarles la crisis que padece el pueblo haitiano, y que todos conocen y que no deja de agravarse cada día que pasa. “República Dominicana seguirá ofreciendo todo el apoyo que esté a nuestro alcance, pero no está en nuestras manos la solución a tan grave problema”, dijo.

“Urgimos a que empiece a operar formalmente el comité de sanciones establecido en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos Estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional”, indicó.

Sostuvo que esas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país, sin embargo, aún no se ha respondido al llamado del gobierno para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional Haitiana confrontar en mejores condiciones a las organizaciones criminales.

Expresó que estas bandas controlan entre un 60% y un 70% de Puerto Príncipe y siembran la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz. “Sin esa ayuda, podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan a Haití”, enfatizó.

El mandatario indicó que recientemente el gobierno haitiano hizo un llamado al “Consenso por una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes”, que aún no ha logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas.

No obstante, dijo que la Comunidad debería abogar para que se amplíe esa petición y así pueda ser el primer paso hacia un diálogo nacional que permita completar una propuesta de salida auténticamente haitiana.

Integración regional

En su discurso, Abinader también planteó incentivar a la región a actualizar y modernizar los acuerdos comerciales vigentes entre las naciones.

“La única forma de alcanzar mejores condiciones en este mundo convulso es reforzando los espacios multilaterales para que permitan consolidar las posiciones frente al resto de la comunidad internacional”.

El mandatario indicó que una de las formas de mejorar las condiciones multilaterales son iniciando un “proceso de actualización y modernización, por ejemplo, de los acuerdos comerciales que garanticen un incremento sustancial de nuestros intercambios comerciales”.

Enfatizó en que no es tiempo de escudriñar en las diferencias, sino de reforzar valores y principios que dieron origen a la creación de este importante espacio, refiriéndose a la cumbre.

Resaltó que los acuerdos comerciales han sido una de las “columnas para consolidar la integración regional que es uno de los sueños más codiciados desde la fundación de nuestras naciones”.