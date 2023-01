Protestan para que terminen remodelación de escuela en Jardines del Norte

Nayeli Reyes

Santo Domingo RD

Este martes decenas de padres, tutores, alumnos y comunitarios de los Jardines del Norte protestaron en reclamo de la construcción del Centro Educativo Fray Ramón Pane, destruido por remodelación hace más de tres años.

De acuerdo con los protestantes, la situación es cada día “más agobiante”, debido a que para poder enviar los niños a recibir el pan de la enseñanza deben quedarse sin presupuesto para cubrir otras necesidades del hogar.

“Yo me siento sumamente indignada, dolida, desesperada, a nosotros se nos ha achicado el presupuesto. Muchas veces no podemos mandar los niños a la escuela porque no nos alcanzar para cocinar y las aulas están quedando vacías porque los padres se le ha hecho poco”, narró una madre entre lágrimas.

En busca de una solución al problema, hace unos meses el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) alquiló tres edificios para que los estudiantes puedan recibir sus clases mientras la institución reparaba la escuela.

Sin embargo, según los testimonios recogidos por Listín Diario, los edificios que funcionan como escuela temporales comenzaron a tener problemas con los estudiantes acogidos.

“Ya los están echando porque dicen que hemos rabalizado su sector y los niños se están hasta deprimiendo que no quieren ir a la escuela. La distancia les afecta y tenemos que mandarlos en transporte y el presupuesto de nosotros está en el suelo”, explicó uno de los tutores presentes en la protesta.