Alexis Medina a juez: "Magistrado revise bien ese expediente"

Javier Flores

jesus.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Alrededor de las 9:00 de la noche, Alexis Medina, el hermano del expresidente Danilo Medina y señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de la red de entramado de corrupción "Antipulpo", y acusado de utilizar las influencias de su hermano para lograr licitaciones del Estado, agotó su comparecencia ante el juez Deiby Timoteo Peguero en el transcurso de la última audiencia preliminar de ese caso.

Allí, Medina le solicitó al juez que valore "al paso y tranquilo" las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que lo llevaron a cumplir prisión preventiva en Najayo.

"Hay sobornos contra el doctor Freddy Hidalgo, no; hay soborno contra Fernando Rosa, no; hay contratistas aquí acusándonos de algún tipo ilícito; hay policías aquí acusándonos de que no se entregó algún combustible, no... entonces magistrado revise bien ese expediente", indicó Alexis.

El imputado enseñó en pantalla los "acuses de recibido" de cada uno de los procedimientos que se le fueron señalados en la acusación del Ministerio Público.

"Yo le recomiendo magistrado que se busque un asesor financiero para que vea que en el Estado no se paga como dice el Ministerio Público en el expediente", exclamó Medina.

El caso Antipulpo tiene como imputados a 27 personas, entre los que se encuentran Alexis Medina; la ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina; el expresidente de esa institución, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Hidalgo Núñez (Freddy); José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda.

También, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y el ex fiscalizador de esa institución, Aquiles Christopher.

Además, Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general, Rafael Antonio Germosén Andújar; Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

Al tiempo que el expediente involucra a 21 compañías contra las cuales también se solicitó apertura a juicio, entre las que están General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.